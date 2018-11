Lista de beneficiarios das axudas para zonas de Rede Natura e parques naturais

A Consellería de Medio Ambiente publica hoxe no Diario Oficial de Galicia a lista de beneficiarios das dúas liñas de axudas orientadas a financiar investimentos non produtivos en zonas de Rede Natura e en parques naturais. Os apoios van dirixidos a Concellos, a asociacións ambientalistas e a persoas titulares de terreos agrícolas ou forestais que afronten investimentos de utilidade pública ou de carácter agroambiental. No caso das axudas a parques naturais, tamén podían optar as empresas con domicilio social nalgún dos concellos do parque.

Medio Ambiente destina a estas axudas nos anos 2018 e 2019 un total de 3,9 millóns de euros (2,5 para zonas de Rede Natura e 1,4 para parques naturais). Serán subvencionables ó 100% as accións aprobadas, cun tope de 12.000 euros por persoa ou asociación ambientalista, en tanto no caso dos concellos o límite é de 20.000 euros (Rede Natura) e 40.000 euros (parques naturais).

As actuacións para as que se conceden axudas son as seguintes:

Accións dirixidas á mellora da paisaxe agraria: creación ou mellora de cercas, sebes, valos de pedra, vexetación dos lindes, mellora de carreiros, creación de rutas e áreas recreativas, etc.

Recuperación de elementos patrimoniais ou culturais: hórreos, milladoiros, cabanas, valados, fontes, etc.

Actuacións dirixidas á preservación de ecosistemas naturais ou seminaturais: restauración de zonas húmidas, preservación da vexetación de ribeira, recuperación de soutos, eliminación de especies exóticas, etc.

Lista de beneficiarios:

Concellos:

Concello beneficiario Total

puntuación Importe da axuda Anualidade

2018 Anualidade

2019 Concello de Vilariño de Conso 85 39.885,31 19.942,66 19.942,65 Concello de Entrimo 85 39.999,51 19.999,76 19.999,75 Concello de Lobios 85 39.917,36 19.958,68 19.958,68 Concello de Calvos de Randín 80 39.988,26 19.994,13 19.994,13 Concello de Lobeira 80 40.000,00 20.000,00 20.000,00 Concello de Muíños 70 40.000,00 20.000,00 20.000,00 Concello da Capela 60 10.086,44 5.043,22 5.043,22 Concello de Cabanas 50 23.059,04 11.529,52 11.529,52 Concello de Ribeira 50 34.164,19 17.082,10 17.082,09 307.100,11 153.550,07 153.550,04

Concello beneficiario Total

puntuación Importe

da axuda Anualidade

2018 Anualidade

2019 Concello de Begonte 95 10.390,64 5.195,32 5.195,32 Concello de Sober 90 19.998,10 9.999,05 9.999,05 Concello de Manzaneda 85 20.000,00 10.000,00 10.000,00 Concello de Porqueira 85 19.966,22 9.983,11 9.983,11 Concello de Rairiz de Veiga 85 20.000,00 10.000,00 10.000,00 Concello da Illa de Arousa 85 20.000,00 10.000,00 10.000,00 Concello de Ribadeo 80 13.617,00 6.808,50 6.808,50 Concello da Mezquita 80 19.885,57 9.942,79 9.942,78 Concello do Bolo 80 19.948,71 9.974,36 9.974,35 Concello de Chandrexa de Queixa 80 20.000,00 10.000,00 10.000,00 Concello de Viana do Bolo 80 20.000,00 10.000,00 10.000,00 Concello da Veiga 80 20.000,00 10.000,00 10.000,00 Concello de Tomiño 80 16.442,62 8.221,31 8.221,31 Concello de Ferrol 75 18.520,00 9.260,00 9.260,00 Concello de Folgoso do Courel 75 20.000,00 10.000,00 10.000,00 Concello de Triacastela 75 18.566,65 9.283,33 9.283,32 Concello de Cervantes 75 14.329,61 7.164,81 7.164,80 Concello de Navia de Suarna 75 19.985,75 9.992,88 9.992,87 Concello de Muras 75 17.980,00 8.990,00 8.990,00 Concello de Quintela de Leirado 75 20.000,00 10.000,00 10.000,00 Concello de Xunqueira de Ambía 75 19.999,01 9.999,51 9.999,50 Concello de Verea 75 11.051,45 5.525,73 5.525,72 Concello de Vilar de Santos 75 19.965,00 9.982,50 9.982,50 Concello de Parada de Sil 75 20.000,00 10.000,00 10.000,00 Concello da Guarda 75 19.998,25 9.999,13 9.999,12 Concello de Vilaboa 75 19.998,82 9.999,41 9.999,41 Concello de Pontevedra 75 19.645,40 9.722,20 9.923,20 Concello de Arbo 75 20.000,00 10.000,00 10.000,00 Concello das Neves 75 19.999,32 9.999,66 9.999,66 Concello do Grove 75 17.706,94 8.853,47 8.853,47 Concello de Xermade 70 19.910,00 9.955,00 9.955,00 Concello do Incio 70 8.978,55 4.489,28 4.489,27 Concello das Nogais 70 19.998,77 9.999,39 9.999,38 Concello de Padrenda 70 19.994,65 9.997,33 9.997,32 Concello da Gudiña 70 20.000,00 10.000,00 10.000,00 Concello de Laza 70 16.528,92 8.264,46 8.264,46 Concello de Catoira 70 19.957,75 9.978,88 9.978,87 Concello de Forcarei 70 13.748,00 6.874,00 6.874,00 Concello da Lama 70 19.975,14 9.987,57 9.987,57 Concello de Pazos de Borbén 70 19.998,50 9.999,25 9.999,25 Concello de Silleda 70 6.500,00 3.250,00 3.250,00 Concello de Rianxo 70 19.480,03 9.740,02 9.740,01 Concello de Campolameiro 70 19.767,09 9.883,55 9.883,54 Concello de Cerdido 65 11.648,91 5.824,46 5.824,45 Concello de Mesía 65 9.736,99 4.868,50 4.868,49 Concello da Pobra do Brollón 65 17.031,87 8.515,94 8.515,93 Concello de Guitiriz 65 19.950,00 9.975,00 9.975,00 Concello de Ribas de Sil 65 4.955,26 2.477,63 2.477,63 Concello de Nogueira de Ramuín 65 20.000,00 10.000,00 10.000,00 Concello de Castrelo do Val 65 8.947,25 4.473,63 4.473,62 Concello de Sandiás 65 16.527,99 8.264,00 8.263,99 Concello de Verín 65 19.999,47 9.999,74 9.999,73 Concello de Bueu 65 17.250,45 8.625,23 8.625,22 Concello de Trazo 60 17.990,00 8.995,00 8.995,00 Concello de Chantada 60 19.943,43 9.971,72 9.971,71 Concello de Soutomaior 60 14.997,80 7.498,90 7.498,90 Concello das Somozas 55 17.980,00 8.990,00 8.990,00 Concello de Nigrán 55 19.996,00 9.998,00 9.998,00 Concello de Cerdedo-Cotobade 55 17.485,00 8.742,50 8.742,50 Concello de Moaña 55 19.998,05 9.999,03 9.999,02 Concello de Rianxo 50 19.411,28 9.705,64 9.705,64 Concello de Mondariz-Balneario 50 19.996,28 9.998,14 9.998,14 Concello de Abegondo 45 16.251,00 8.125,50 8.125,50 Concello de Valdoviño 45 18.520,00 9.260,00 9.260,00 Concello de Muros 45 16.292,50 8.146,25 8.146,25 Concello de Meaño 45 12.066,85 6.033,43 6.033,42 Concello de Ribadumia 45 18.237,81 9.118,91 9.118,90 1.178.046,65 588.922,95 589.123,70

Persoa beneficiaria Total

puntuación Importe

da axuda Anualidade

2018 Anualidade

2019 Celsa Paz Paz 110 2.483,75 1.241,88 1.241,87 Lamas Abelleira, S.C. 100 12.000,00 6.000,00 6.000,00 Faustino Pérez Estévez 100 11.872,78 5.936,39 5.936,39 26.356,53 € 13.178,27 € 13.178,26



Particulares:

Persoa beneficiaria Total

puntuación Importe

da axuda Anualidade

2018 Anualidade

2019 José Gamallo González 105 11.988,48 5.994,24 5.994,24 Alberto Gil Carrera 100 6.217,00 3.108,50 3.108,50 Asociación de Veciños Montes de Puxedo, Guende e Cela 100 11.997,80 5.998,90 5.998,90 Nuno Manuel Oliveira da Rocha 100 11.600,00 5.800,00 5.800,00 CMVMC de Randín 100 11.995,76 5.997,88 5.997,88 CMVMC Bouzas, Briñidelo, Esperanzo e San Paio 95 7.593,76 3.796,88 3.796,88 Óscar Pena Rivera 95 12.000,00 6.000,00 6.000,00 AAVV de Quintela 95 11.989,00 5.994,50 5.994,50 CMVMC Puxedo, Guende e Cela 90 11.998,10 5.999,05 5.999,05 CMVMC Serra do Xurés 90 11.995,63 5.997,82 5.997,81 Bernardino González Pena 90 12.000,00 6.000,00 6.000,00 Francisco Ángel González Maroño 90 12.000,00 6.000,00 6.000,00 María Pico Castro 90 12.000,00 6.000,00 6.000,00 Eva María García Rivera 90 12.000,00 6.000,00 6.000,00 AAVV de Puxedo 90 11.997,25 5.998,63 5.998,62 AAVV Carballa de Lobios 90 11.986,50 5.993,25 5.993,25 Comunidade de usuarios de augas de Bouzas 90 11.976,56 5.988,28 5.988,28 Sociedade de Cazadores Riocaldo, Manín e Quintela 90 11.984,52 5.992,26 5.992,26 CMVMC A Vila 85 11.997,79 5.998,90 5.998,89 AAVV San Miguel de Biobra 85 11.999,89 5.999,95 5.999,94 CMVMC de Fraga e Covadelos 85 4.475,86 2.237,93 2.237,93 CMVMC Sierra de la Encina 85 11.998,83 5.999,42 5.999,41 CMVMC Bouzadrago 85 11.816,04 5.908,02 5.908,02 José Antonio Soares Prieto 85 9.836,95 4.918,48 4.918,47 CMVMC de Quintela 85 11.989,66 5.994,83 5.994,83 Rosa María Sánchez Fernández 80 10.907,23 5.453,62 5.453,61 Pilar Franco Cabarcos 80 12.000,00 6.000,00 6.000,00 CMVMC Pardollán e Sobredo 80 10.080,82 5.040,41 5.040,41 CMVMC Randín e Vilar 80 11.984,04 5.992,02 5.992,02 CMVMC Senderiz 80 11.108,60 5.554,30 5.554,30 CMVMC Valdemir 80 11.759,00 5.879,50 5.879,50 CMVMC Vilariño 80 11.996,75 5.998,38 5.998,37 CMVMC Gustomeao, Regada e Sa 80 11.849,35 5.924,68 5.924,67 José Benito Rodríguez Rodríguez 80 4.947,60 2.473,80 2.473,80 Pablo Rodríguez Paz 80 5.337,50 2.668,75 2.668,75 Perfecto Rodríguez Iglesias 80 5.227,60 2.613,80 2.613,80 Luisa Araújo Álvarez 80 5.651,99 2.826,00 2.825,99 Asociación A Corga de Barxés 80 11.997,00 5.998,50 5.998,50 Sara do Nascimento Pires Alvés 80 11.279,36 5.639,68 5.639,68 Anatonio González López 75 12.000,00 6.000,00 6.000,00 María Estrella Rivas Seijas 75 11.383,16 5.691,58 5.691,58 María Antonia Pico Freire 75 12.000,00 6.000,00 6.000,00 Martín Blanco Hermida 75 1.516,50 758,25 758,25 Francisco Javier Martínez Crespo 75 12.000,00 6.000,00 6.000,00 María Beatriz Pena Rodríguez 75 7.639,42 3.819,71 3.819,71 José Manuel Sánchez Moura 75 8.727,13 4.363,57 4.363,56 José González Rodríguez 75 8.443,38 4.221,69 4.221,69 CMVMC Labagudo, Abelleira, Lamela, Iglesia Vella, Ribela e Arnadiño 75 5.692,41 2.846,21 2.846,20 Víctor Manuel López Rico 70 11.999,99 6.000,00 5.999,99 María Josefa Pico Permuy 70 12.000,00 6.000,00 6.000,00 CMVMC Vilar e Vilariño 70 12.000,00 6.000,00 6.000,00 CMVMC Santiago 70 12.000,00 6.000,00 6.000,00 Rosa Paz Fernández 70 10.704,80 5.352,40 5.352,40 CMVMC Touros 70 11.999,96 5.999,98 5.999,98 Francisco Javier Perdiz Álvarez 70 5.860,03 2.930,02 2.930,01 María Celsa Perdiz Álvarez 70 6.854,74 3.427,37 3.427,37 Pureza Paula Barbosa Moreira 70 9.892,20 4.946,10 4.946,10 Víctor Basoa Prieto 65 8.740,00 4.370,00 4.370,00 María Carmen Vidal García 60 11.982,11 5.991,06 5.991,05 Juan Carlos Alonso Cabarcos 60 12.000,00 6.000,00 6.000,00 José Domingo Paz González 60 11.755,75 5.877,88 5.877,87 Pedro Pico Fontao 60 12.000,00 6.000,00 6.000,00 Pablo Gómez Avilés 60 12.000,00 6.000,00 6.000,00 Juan Andrés Ayaso García 60 12.000,00 6.000,00 6.000,00 Manuela Fernández Grueiro 55 12.000,00 6.000,00 6.000,00 Josefa Grandal Fernández 55 12.000,00 6.000,00 6.000,00 Noemí Parga López 55 7.945,00 3.972,50 3.972,50 Fernán Gómez Filgueiras 55 12.000,00 6.000,00 6.000,00 José Doce Seco 55 8.500,00 4.250,00 4.250,00 Evangelina Fernández Calvo 55 12.000,00 6.000,00 6.000,00 María Luisa Rico Malde 55 6.522,54 3.261,27 3.261,27 María Muñíz Muñíz 55 12.000,00 6.000,00 6.000,00 Josefa Vizcaya Sampedro 55 12.000,00 6.000,00 6.000,00 763.721,34 381.860,75 381.860,59

Persoa beneficiaria Total

puntuación Importe

da axuda Anualidade

2018 Anualidade

2019 Asociación Galega de Custodia do Territorio 105 11.904,17 5.952,09 5.952,08 CMVMC Arbo 100 12.000,00 6.000,00 6.000,00 Clara Méndez González 100 9.739,57 4.869,79 4.869,78 Hugo Trabado Álvarez 100 5.200,21 2.600,11 2.600,10 Emilia Pérez Fernández 100 1.492,86 746,43 746,43 Sociedade Galega de Historia Natural 95 12.000,00 6.000,00 6.000,00 CMVMC Fixó-Portela 95 11.087,98 5.543,99 5.543,99 CMVMC Calvelo e Río Tenorio 95 11.995,35 5.997,68 5.997,67 CMVMCM Berrozo 95 11.917,61 5.958,81 5.958,80 CMVMC Covelo 95 11.982,35 5.991,18 5.991,17 CMVMC Escuadra 95 11.997,91 5.998,96 5.998,95 CMVMC Leboreirón 95 11.909,96 5.954,98 5.954,98 Ganadería Fernandín, S.C. 95 11.980,00 5.990,00 5.990,00 CMVMC Oímbra 90 10.080,13 5.040,07 5.040,06 CMVMC Zobra 90 11.958,11 5.979,06 5.979,05 Marcos Ferreira Amoedo 90 12.000,00 6.000,00 6.000,00 Ana Aznar López 90 12.000,00 6.000,00 6.000,00 CMVMC Tagagueiras 90 11.852,51 5.926,26 5.926,25 CMVMC Villanueva 90 7.824,77 3.912,39 3.912,38 GREFA 90 11.970,00 5.985,00 5.985,00 CMVMC O Viso 85 5.235,38 2.617,69 2.617,69 CMVMC Cebral 85 11.808,65 5.904,33 5.904,32 Jesús Ferreiro Conde 80 11.712,78 5.856,39 5.856,39 Ramón Prieto Ares 80 11.990,00 5.995,00 5.995,00 Mª Dolores Rodríguez Liñeira 80 11.980,00 5.990,00 5.990,00 CMVMC Cortes 80 8.997,16 4.498,58 4.498,58 Asociación Souto Vivo 80 12.000,00 6.000,00 6.000,00 CMVMC Pradorramisquedo 80 8.352,69 4.176,35 4.176,34 CMVMC Monte de Cádavos 80 7.404,90 3.702,45 3.702,45 CMVMC Veciños de Vilar de Goia Monte Val San Martiño 80 11.998,32 5.999,16 5.999,16 CMVMC Lumieira e Arandeira 80 11.998,39 5.999,20 5.999,19 CMVMC Xacebáns e Retortoiro 80 11.999,45 5.999,73 5.999,72 CMVMC Rebordáns, Aguillóns, Landra, Rebordela, As Longas, Pedregal, Barxa e Coto do Alén 80 8.019,68 4.009,84 4.009,84 CMVMC Barro 80 11.890,73 5.945,37 5.945,36 CMVMC Escrita e Monteiros 75 11.963,58 5.981,79 5.981,79 CMVMC Vallo 75 11.500,14 5.750,07 5.750,07 MVMC Coto Redondo 75 12.000,00 6.000,00 6.000,00 Antonio Niño Niño 75 11.822,00 5.911,00 5.911,00 Francisco Queipo Fernández 75 10.924,06 5.462,03 5.462,03 Manuel González Gómez 75 7.440,23 3.720,12 3.720,11 CMVMC Trascastro Lóuzara 75 11.535,81 5.767,91 5.767,90 José Doral Trabado 75 9.550,72 4.775,36 4.775,36 CMVMC Arnelas 75 11.727,94 5.863,97 5.863,97 CMVMC Serra de Casaio e Lardeira 75 11.996,50 5.998,25 5.998,25 CMVMC Xacebáns 75 10.981,38 5.490,69 5.490,69 CMVMC Moura 75 11.999,92 5.999,96 5.999,96 CMVMC Caroi 75 3.067,61 1.533,81 1.533,80 CMVMC Ventosa 75 7.073,35 3.536,68 3.536,67 Teresa Rodríguez Villamor 70 11.275,24 5.637,62 5.637,62 Beatriz Souto Sánchez 70 11.120,08 5.560,04 5.560,04 María Oliva Pardo Barreiro 70 9.488,00 4.744,00 4.744,00 María Carmen Cea Vázquez 70 11.880,00 5.940,00 5.940,00 Roi Estévez Pérez 70 12.000,00 6.000,00 6.000,00 CMVMC Teniente e Xistral 70 4.740,00 2.370,00 2.370,00 José Manuel Cabaleiro Táboas 70 11.480,00 5.740,00 5.740,00 CMVMC de Barantes 70 11.952,36 5.976,18 5.976,18 CMVMC Dehesa da Chanca 70 11.847,84 5.923,92 5.923,92 CMVMC de Bangueses 70 11.851,21 5.925,61 5.925,60 CMVMC de Valdín 70 9.917,36 4.958,68 4.958,68 MVMC Os Feixos 70 11.883,00 5.941,50 5.941,50 CMVMC de Hío 70 11.996,25 5.998,13 5.998,12 Alfredo Agra Torreiro 65 10.208,24 5.104,12 5.104,12 Jesús Enrique Mejuto Sesto 65 11.970,53 5.985,27 5.985,26 CMVMC Lapido 65 12.000,00 6.000,00 6.000,00 CMVMC Laxamoura 65 5.190,00 2.595,00 2.595,00 Mª Ángeles Pérez Niño 65 11.976,85 5.988,43 5.988,42 CMVMC Parroquia de S. Pedro da Torre 65 11.976,04 5.988,02 5.988,02 María Pilar Fernández Barcia 60 11.985,00 5.992,50 5.992,50 Eladio Mosquera López 60 12.000,00 6.000,00 6.000,00 CMVMC A Guarda 60 11.998,50 5.999,25 5.999,25 Fundación Fragas do Mandeo 55 9.830,58 4.915,29 4.915,29 Ramón María Díaz Blanco 55 6.768,78 3.384,39 3.384,39 759.200,72 379.600,48 379.600,24

Ligazóns da resolución:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181106/AnuncioG0532-261018-0002_gl.html

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181106/AnuncioG0532-261018-0001_gl.html