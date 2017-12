A Guardia Civil recupera un tractor e unha plastificadora roubadas en Agolada

A maquinaria agrícola que foi roubada hai arredor de dúas semanas nunha explotación agrícola de Artoño, en Agolada (Pontevedra), xa foi recuperada pola Guardia Civil. O material substraído, unha plastificadora Enorossi e un tractor Fiat 6066, apareceu nunha edificación dun concello veciño, onde presuntamente foi trasladado en camión.

Os afectados agradecen o traballo das forzas de seguridade, que se demostrou efectivo neste caso para a recuperación do material roubado. A Guardia Civil prosegue coas pesquisas co obxectivo de pechar o círculo de persoas responsables do roubo.

A sustracción do tractor e da plastificadora producírase hai un par de semanas, no segundo roubo consecutivo que sufría esa explotación de Artoño en a penas uns días. No primeiro roubo, a gandería só perdera ferramentas e apeiros de reducida dimensión, pero na segunda incursión quedou sen unha plastificadora nova e sen un tractor Fiat 6066, que se usou para levar a plastificadora do lugar ata un punto no que presuntamente ambas máquinas foron cargadas nun camión.

O almacén no que se gardaban o tractor e a plastificadora de bolos contaba cun portal con chave e coa protección de catro mastíns encadeados, pero a lonxanía da nave ás vivendas facilitou o traballo das persoas que procederon á substracción.