As granxas con enerxías renovables por fin poderán vender os excedentes de electricidade

O Consello de Ministros aprobou un Real Decreto polo que se regulan as condicións administrativas, técnicas e económicas do autoconsumo en España. A novidade máis importante é que permite aos particulares ou empresas que teñan instaladas enerxías renovables (fotovoltaica, biomasa, eólica..etc) que vendan os seus excedentes ás compañías eléctricas, facendo un balance a final de mes entre o que consomen e o que gastan. Isto reducirá considerablemente a súa factura eléctrica e o prazo de amortización destas instalacións.

En concreto, o Real Decreto, que se prevé que se publique no BOE a próxima semana, habilita a figura do autoconsumo colectivo, que fomentará esta fórmula nas comunidades de propietarios ou en polígonos industriais; reduce os trámites administrativos, especialmente no caso dos pequenos autoconsumidores, e establece un mecanismo simplificado de compensación da enerxía autoproducida e non consumida.

E é que até o momento, só existía unha posibilidade, o autoconsumo individual conectado a unha rede interior. É dicir, todo a enerxía que producía por exemplo, unha instalación fotovoltaica nunha gandaría e non se consumía, perdíase, ao non poder vendela á rede. A única alternativa era contar cunhas baterías para o seu almacenamento, pero isto encarecía sensiblemente a instalación.

Compensación de excedentes

Afortunadamente, a partir de agora co Real Decreto aprobado hoxe, a comercializadora de enerxía compensará ao usuario pola enerxía excedentaria en cada factura mensual.

Este mecanismo é aplicable para aquelas instalacións cunha potencia non superior a 100 quilowatts (kW) e sempre que produzan electricidade a partir de enerxía de orixe renovable.

A compensación económica pode chegar até o 100% da enerxía consumida polo usuario nese mes.

Doutra banda, e no caso do autoconsumo colectivo, o Real Decreto tamén abre a porta a que un consumidor poida aproveitar os excedentes do seu veciño e coparticipe de autoconsumo, se este non está a consumir o seu parte proporcional de enerxía.

Co obxecto de impulsar o desenvolvemento do autoconsumo e ofrecer facilidades á cidadanía, a norma abre a posibilidade de que todas as comercializadoras poidan ofrecer servizos de autoconsumo renovable. A Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia, que ha validado esta medida, supervisará a evolución do mercado e, no caso de que xurdan problemas de competencia, poderá propor ao Goberno o establecemento de restricións a determinadas compañías.

Ademais, o Real Decreto clasifica e define as distintas clases de autoconsumo. Coa nova norma, conságrase a figura do autoconsumo colectivo, de tal forma que varios consumidores poidan asociarse a unha mesma planta de xeración, feito que impulsará o autoconsumo en comunidades de propietarios ou entre empresas ou industrias situadas nunha mesma localización.

Asemade, defínese o concepto de “instalación de produción próxima ás de consumo e asociada ás mesmas”. Con esta figura, permítese realizar o autoconsumo tanto con instalacións de xeración situadas na mesma vivenda -única posibilidade contemplada até a data-, como noutras que estean situadas nas proximidades. Así, por exemplo, poderanse instalar placas fotovoltaicas en edificios contiguos que teñan mellor orientación, sempre que haxa acordo entre as partes.

Simplificación administrativa

O Real Decreto reduce os trámites administrativos para todos os usuarios. No caso do pequeno autoconsumidor (instalacións de até 15kW ou de até 100kW, en caso de autoconsumo sen excedentes), redúcense a unha única xestión: notificar a instalación dunha planta de produción eléctrica na súa correspondente comunidade ou cidade autónoma. O rexistro estatal nutrirase da información remitida polas administracións autonómicas. Ademais, para as instalacións de menos de 100kW en baixa tensión, as administracións solicitarán información a partir dos datos do certificado electrotécnico da instalación.

Así mesmo, articúlase un procedemento para que sexa o distribuidor quen modifique o contrato de acceso dos pequenos consumidores que realicen autoconsumo e este só teña que manifestar o seu consentimento.

De igual modo, simplifícanse drasticamente as configuracións de medida para que, na maioría dos casos, baste cun só contador no punto fronteira coa rede de distribución, o cal supón unha redución de custos.

No caso de autoconsumo colectivo, tamén será necesario medir a enerxía xerada con outro equipo para facer a repartición de enerxía” entre os consumidores participantes.

Desde o punto de vista da seguridade industrial, modifícase o regulamento electrotécnico de baixa tensión para regular os dispositivos antivertidos e os kits autoenchufables, garantindo que o desenvolvemento do autoconsumo é compatible coa protección das persoas e equipos.

Carlos Barbosa (Volfer): “Para unha granxa de vacún de vacún de leite o aforro no consumo de electricidade pode chegar ao 50%”

Carlos Barrosa, director comercial de Voltfer, empresa líder en Galicia en instalacións fotovoltaicas para o sector agrogandeiro, destaca que “este Real Decreto é moi positivo tanto para particulares como para granxas a industrias, pois lles vai a permitir aumentar o aforro na súa factura eléctrica e reducir o prazo de amortización das instalacións”.

“No caso dun fogar, durante o día a instalación fotovoltaica vai xerar enerxía, da que o normal é que consuma moi pouco, pero que se venderá á rede, compensando o consumo que se produza durante a noite. É dicir, a rede eléctrica vai ser nosa batería”, explica.

No caso de gandarías de vacún de leite, o responsable de Voltfer destaca que “vai ser moi positivo, xa que até agora as horas de ordeño non adoitaban coincidir coa hora de máis produción de enerxía fotovoltaica. A partir de agora véndese á compañía eléctrica e compénsase o que consumimos co que vertemos, co que podemos pasar de aforrar entre un 30 e un 40% no consumo de enerxía a chegar ao 50%”.

Ademais, o balance neto tamén reducirá o prazo de amortización das instalacións: “Estamos a falar que, sen subvención, unha instalación deste tipo, que ten unha vida útil garantida de 25 anos, amortizábase nuns 6 anos ? un ano menos no caso de que conte con axudas- e co balance neto podería baixar até os 5 anos”, destaca.