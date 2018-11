A GOAG asegura que o imposto ao diésel non afectará ao gasóleo agrícola

O Ministro Planas garante a COAG que o imposto ao diesel non afectará o gasóleo profesional agrícola. Asegura que se mantén a bonificación do Imposto de Hidrocarburos (IEH), especialmente reducido para gasóleo agrícola, e a actual devolución do IEH para agricultores e gandeiros: 63,71 euros por cada 1.000 litros consumidos.

O Ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, Luís Planas, comprometeuse con COAG a que a subida impositiva ao diesel non afecte o gasóleo profesional agrícola. Ademais, o titular de Agricultura garantiu que se manterá a bonificación do Imposto de Hidrocarburos (IEH), especialmente reducido para gasóleo agrícola, e a actual devolución do IEH para agricultores e gandeiros: 63,71 euros por cada 1.000 litros de gasóleo consumidos.

Así o manifestado durante a reunión bilateral mantida na tarde onte coa Comisión Executiva de COAG. Durante a mesma, os representantes desta organización trasladaron ao Ministro a súa preocupación pola espiral alcista dos insumos agrarios, en especial do gasóleo. En ano e medio, o prezo do carburante subiu un 31%, pasando de 0,61€/l en xuño de 2017 a 0,88€/l a en a última semana de outubro de 2018.

Desde esta organización expúxose un paquete de medidas adicionais para paliar o incremento dos prezos dos insumos agrarios nas explotacións agrarias. Entre outras, os representantes de COAG reclamaron medidas excepcionais no IRPF, tales como a redución do rendemento neto previo no 35% do prezo de adquisición do gasóleo agrícola e do 15% do prezo de compra dos fertilizantes ou plásticos necesarios para o desenvolvemento da actividade agraria. Así mesmo, o secretario xeral de COAG, Miguel Branco, solicitou a aprobación dunha tarifa eléctrica de dobre potencia para os regadíos, antes de que empece a próxima campaña de rega, e a potenciación das enerxías renovables nas explotacións agrícolas e granxas.

O Goberno prohibirá a venda a perdas

Durante o encontro, Luís Planas tamén avanzou que antes de final de ano modificarase a Lei de mellora da Cadea Alimentaria para introducir a prohibición da venda a perdas. No referente a este tema, os responsables de COAG pediron a dinamización do Observatorio da Cadea, a constitución de grupos de traballo sectoriais e a recuperación dos estudos de prezos e custos para dar maior transparencia á cadea alimentaria.

Ademais, o ministro de Agricultura asegurou que no próximo exercicio consolidarase un maior apoio ao seguro agrario, petición que desde COAG xa se trasladou previamente nun documento de prioridades para o sector agrario no curto e medio prazo.

Respecto da negociación da reforma da PAC, os membros da Executiva de COAG insistiron na necesidade de rexeitar calquera tipo de recorte orzamentario e priorizar os apoios a favor do modelo social e profesional de agricultura e os verdadeiros profesionais do sector, aqueles que traballan directamente na súa explotación, xerando emprego e desenvolvemento económico e social no medio rural. No referente á política de auga, esta organización subliñou a necesidade dun novo Plan de Regadíos e un Pacto Nacional da auga.

COAG tamén manifestou a súa total oposición ao encarecemento das cotizacións á seguridade social dos profesionais autónomos e a súa inquietude dos produtores de porcino pola entrada de Peste Porcina Africana PPA en países europeos exportadores. Neste sentido, esixiuse estritas medidas de bioseguridad a nivel comunitario e extremar os controis en fronteira e no noso país.