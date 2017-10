A gandería extensiva reclama o seu papel na prevención de lumes

Arredor de 70 persoas, entre gandeiros, técnicos e investigadores, participaron na reunión de outono da Sociedade Galega de Pastos e Forraxes, celebrada esta fin de semana en Allariz. A cita, que se centrou na xestión de pastos en zonas cunha importante seca estival, como é toda a provincia de Ourense, serviu tamén para poñer de manifesto o papel da gandería extensiva fronte ó lume.

As xornadas incluíron visitas a produtores e montes comunais que están a xestionar co gando amplas superficies agroforestais. Tamén houbo unha mesa redonda na que explotacións de diversas zonas de Ourense expuxeron as súas experiencias no manexo do gando extensivo e dos pastos.

A recuperación do programa de implantación de pastos en montes veciñais é unha das necesidades que se puxeron de manifesto nas xornadas

Unha conclusión común apunta ao papel que xoga a gandería extensiva na prevención de lumes, como se viu na vaga de lumes do pasado fin de semana. “Teño 150 hectáreas a pastos nos concellos de Montederramo, Chandrexa de Queixa e Parada de Sil e nos lumes de outubro houbo varios pobos ós que non chegou o lume grazas a que se parou nos meus pastos”, explicou nas xornadas José Blanco, de Montederramo, un gandeiro que se adica á cría de becerros e de bois.

Outro exemplo de cortalumes natural que se visitou nas xornadas son os montes de Penamá, en Allariz, onde no ano 2001 se acometeu un peche de 200 hectáreas e se implantaron praderías. A comunidade de montes de Penamá xestiona alí na actualidade un rabaño de máis de 200 cabezas de vacas limiás, xerando empregos, rendas e cumprindo unha función no territorio, pois nos seus montes tamén se teñen parado lumes nos últimos anos.

“O gando extensivo está facendo un traballo que lle aforra cartos á Administración en extinción de lumes e que está creando riqueza no territorio” -valorou nas xornadas o presidente da Sociedade Galega de Pastos e Forraxes, Eloi Villada, que avogou por recuperar o plan de implantación de pastizais en montes veciñais-. “No seu día, estábanse investindo arredor de 3 millóns de euros anuais en creación de pastos. Se o comparamos cos 170 millóns que se adican cada ano ó Plan de Defensa contra Incendios, non é moito”.

Eloi Villada lembrou casos exitosos de implantación de pastos como o de Montouto, en Abadín. “Cando implantamos os pastizais de Montouto, nos anos 80, había 33 casas habitadas. Na actualidade, mantéñense 31. A creación dos pastos custara 78 millóns de pesetas e había xente que pensaba que era moito gasto, pero se facemos números, só o retorno que tivo a Administración vía impostos ás ganderías que continúan activas é claramente maior”.

Pastos arbustivos e abandono

Os problemas que están tendo nos últimos anos as ganderías coa admisibilidade dos pastos arbustivos nas axudas da PAC (Política Agraria Común) é outra das cuestións que se puxo sobre a mesa, se ben espérase que os cambios que se están a introducir na PAC de cara ó 2018 solucionen parte das dificultades.

Houbo tamén un chamamento a que as Administracións actúen contra o abandono de terras agrarias. Casos como a de Sat Torneiros (Allariz), unha gandería de vacún de leite en ecolóxico, ilustran o problema. A explotación xestiona en extensivo 18 hectáreas de monte e traballa para forraxe outras 80 na zona da lagoa de Antela, a máis de 20 quilómetros da granxa, cando no propio entorno da gandería existen máis dunha vintena de hectáreas de prados abandonadas. A multitude de propietarios que conflúe sobre esa superficie, caracterizada polo minifundio, impide unha solución sinxela ó problema. “Estamos facendo prados nos montes e deixando os prados a monte”, concluía Marcos Quintas, de Sat Torneiros.