Galicia presentará en Madrid o seu museo da maquinaria agrícola

Data inicio: 30/10/2019

Data fin: 30/10/2019

Lugar: Calle de Guzmán el Bueno, 104, Madrid, España

O MUVICLA, o Museo vivo e integrado do campo e a locomoción agraria, recentemente inaugurado en Trasliste (Láncara-Lugo), presentarase o próximo 30 de outubro en Madrid.

A xornada de presentación celebrarase no Consello Xeral de Colexios Oficiais de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas de España. A asistencia é gratuíta previa confirmación no correo [email protected]

En Trasliste, parroquia do municipio lucense de Láncara, o 24 de xuño de 2019 viu a luz unha iniciativa museística nova e innovadora de carácter familiar, encabezada por Marcos Vázquez Marey.

MUVICLA, o “Museo vivo e integrado do campo e a locomoción agraria”, é un museo integrado nunha casa de labranza tradicional galega, con máis de 200 anos antigüidade, onde se producen alimentos para o mercado e o autoconsumo. Neste sentido, o museo pretende ser a materialización do que unha casa de labranza pode achegar á cultura, o patrimonio, o medio ambiente, co obxectivo de difundir os valores, capacidades, coñecemento e calidade de vida que ofrece o mundo rural galego.

Máis información en http://muvicla.tourmake.me/

Programa da xornada de presentación do MUVICLA en Madrid: