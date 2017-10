Galicia lidera o incremento do prezo da terra agraria en España en 2016

Pastizais no concello lucense da Pastoriza, onde a alta actividade gandeira fai subir os prezos da terra.

O prezo medio da terra agrícola encareceuse un 1,25 % en España en 2016, situándose a hectárea nunha media de 10.582 euros. Galicia foi xunto con Baleares a Comunidade que liderou o incremento do prezo da terra de cultivo.

En concreto, na Comunidade galega o prezo medio da hectárea agrícola situouse en 13.699 euros, un 3,5% máis que en 2015, e rompe un descenso consecutivo do prezo da terra, que no período 2011-2016 foi do -1,1%.

Estes datos despréndense da última Enquisa de Prezo de a Terra 2016 que acaba de difundir o Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente (Mapama) e no que se constata que desde 2011 a taxa de crecemento acumulada da hectárea agrícola tan só subiu un 0,4 % en España.

O prezo medio aumenta en 12 Comunidades Autónomas, as cales recollen o 94,5% da superficie obxecto de compra-venda. Neste sentido, merecen especial atención os incrementos de Baleares (+4,9%), Galicia (+3,5%) e A Rioxa (+3,3%). O descenso máis acusado prodúcese noo País Vasco (-4,7%), mentres que o prezo da terra de Cantabria e P. de Asturias devalúase menos dun punto. Canarias non experimenta variación no último exercicio. En valor absoluto, destaca a variación de Baleares (+915euros/ha) e País Vasco (-692euros/ha).

No conxunto de España, por tipoloxía , o prezo da terra de cultivo en secaño sobe un 0,6% e un 0,2% en regadío. O oliveiral de transformación de regadío sobe 0,5 %, pero en secaño baixa un 0,6% e a hectárea de pasteiro sobe un 0,1%.

Por cultivos, revalorízase un 20,7 % a superficie para fresón -e un 125 % só nun ano, xa que pasa de 53.921 en 2015 a 121.584 €/ha en 2016- mentres que a plantada de viñedo de mesa en secaño retrocede un 24%.

A hectárea de bananeira eríxese como a máis cara o pasado ano (203.814 €, -1,1 %), seguida da de cultivos protexidos de regadío (167.795 €, +5,3 %), fresón (121.584 €, +20,7 %), froiteiros carnosos de regadío (82.480 €, -4,2 %) o limón en regadío (53.780 €, -0,8 %) e oliveiral de transformación en regadío (42.413 €, -0,8 %).

Por prezo, a continuación atópase a hectárea dedicada á laranxeira en regadío (35.508 €, -2,8 %), mandarino en regadío (35.508 €, -3,8 %), hortalizas ao aire libre e en regadío (30.403 €, -0,9 %), oliveiral de mesa en regadío (29.120 €, +0,6 %), arroz (29.903 €, +0,9 %) e froiteira de óso en regadío (27.225 €, +4 %).