Galicia acumula sete anos de parón nos parques eólicos

A subasta de enerxía renovable que se organiza hoxe en Madrid constitúe unha oportunidade para reactivar o sector eólico galego. Galicia acumulaba no 2010 un total de 3.200 megawatios (MW) eólicos -equivalentes a tres centrais nucleares-, o que convertía á comunidade na primeira en potencia instalada no sector. Sete anos despois, só se montaron 50 megawatios (MW) máis e Galicia caíu ao cuarto posto estatal, segundo os datos recopilados por Unións Agrarias.

A organización agraria defende a potencialidade da enerxía eólica para xerar rendas no rural. Na actualidade, Unións calcula que a actividade eólica xera ao ano uns 6 millóns de euros en pagos a propietarios forestais e comunidades de montes en concepto de arrendamento polos terreos onde se instalan os parques.

Novo soporte lexislativo

As rendas para os propietarios, non obstante, son consideradas insuficientes pola organización. Unións avoga pola creación dun novo “soporte lexislativo” que impulse a participación dos propietarios do rural e das cooperativas nas sociedades promotoras dos parques, a imaxe do que sucede en países do norte europeo, como Dinamarca ou Alemaña.

Expresaron onte estas demandas en rolda de prensa o secretario de Desenvolvemento Rural da organización, Jacobo Feijoo, e José Antonio Diéguez, de Ventonoso, unha asociación ligada a Unións que se ocupa de asesorar ás persoas afectadas polos parques eólicos.

Cada novo parque eólico deixa para os propietarios do rural unhas rendas que oscilan entre o 0,5 e o 1,5% do valor da produción que xera. Unións estima que os acordos entre propietarios e empresas son manifestamente mellorables.

Situación legal

Galicia ten pendente de desenvolvemento unha bolsa total de parques eólicos cunha potencia aproximada de 2000 MW. Do total, hai 648 MW con todos os permisos administrativos finalizados, pero que non se poden desenvolver se non logran a adxudicación de megawatios nas poxas enerxéticas que organiza o Goberno central.

Eses 648 MW representan 26 parques eólicos. Norvento, empresa galega, con 7 parques eólicos aprobados, sería a que está en mellores condicións de desenvolver de inmediato complexos en Galicia de obter na subasta de hoxe potencia adxudicada. A seguinte empresa posicionada sería Smartener, do galego Honorato López Isla, con 5 parques eólicos, sumando entre ambas empresas 310 MW listos para executar.

En Madrid, poxaranse hoxe entre 2.000 e 3.000 megawatios de enerxías renovables, ós que se espera que concurran as empresas con proxectos en Galicia. Os megawatios que se concedan hoxe deberán estar instalados como ano tope no 2020.