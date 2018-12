Fotos de Mazaricos, un concello que presume de ser gandeiro

Ata as 12 da noite deste venres poderanse votar as fotos que participan no IV Concurso Fotográfico Semana Gandeira 2018 de Mazaricos.

Esta iniciativa, promovida pola asociación EuSonMazaricos, pretende dar a coñecer e poñer en valor a actividade agrogandeira, o motor económico e de emprego deste municipio.

O xurado escollerá mañá as tres fotos gañadoras e a entrega de premios realizarase este sábado, 1 de decembro, ás 18:30 horas no recinto feiral da Picota.

Velaquí algunhas das fotos que participan no V Concurso Fotográfico Semana Gandeira 2018 de Mazaricos: