A FAO prevé unha boa colleita mundial de cereais e prezos baixos

Os prezos mundiais dos alimentos baixaron en agosto, lastrados polas fortes caídas de prezos dos cereais básicos e o azucre, segundo un informe publicado hoxe pola Organización das Nacións Unidas para a Alimentación e a Agricultura (FAO).

O Índice de prezos dos alimentos da FAO, que fai un seguimento da variación mensual dos prezos internacionais dos produtos alimentarios comercializados habitualmente, rexistrou unha media de 169,8 puntos en agosto de 2019, o que supón un descenso do 1,1 por cento respecto de xullo, pero permanece un 1,1 por cento máis alto respecto do seu nivel de agosto de 2018.

Lácteos

O índice de prezos dos produtos lácteos da FAO rexistrou unha media de 194,5 puntos en agosto, cun aumento do 0,5 % (1 punto) desde xullo, o cal apunta a un cambio de tendencia respecto das bruscas caídas rexistradas nos dous meses precedentes e fai que o valor do índice se sitúe só marxinalmente (un 0,8 %) por baixo do nivel alcanzado o mesmo mes do ano pasado.

En agosto subiron as cotizacións do queixo, o leite desnatado en po e o leite enteiro en po por mor da maior demanda de importacións no que respecta ás entregas a curto prazo, a medida que comezaron a normalizarse as actividades comerciais ao finalizar o receso estival no hemisferio norte.

Pola contra, as cotizacións da manteiga diminuíron por terceiro mes consecutivo debido a unha menor demanda, sumada ao optimismo do mercado sobre o probable aumento das dispoñibilidades exportables de Nova Zelandia e Australia na nova campaña de produción.

Carne

O índice de prezos da carne da FAO aumentou en agosto un 0,5 por cento, o que supón un incremento do 12,3 por cento con respecto a principios de ano. A subida reflectiu a alza dos prezos internacionais da carne de porcino, apoiados pola forte demanda de importacións de China, onde a peste porcina africana minguou a produción interna.

A pesar da forte demanda de importacións, as cotizacións da carne de aves e a carne de ovino mantivéronse estables, debido a un aumento das dispoñibilidades exportables nas principais rexións produtoras. Aínda que o comercio internacional de carne de bovino seguiu sendo robusto, as cotizacións expresadas en USD descenderon lixeiramente, a causa do enfraquecemento das moedas nacionais dalgúns dos maiores países exportadores, entre eles Australia.

Boas perspectivas para a produción mundial de cereais

O índice de prezos dos cereais da FAO diminuíu un 6,4 por cento en relación ao mes anterior. Os valores do millo reducíronse notablemente debido ás expectativas dunha colleita moito maior da esperada nos Estados Unidos de América, o maior produtor e exportador de millo do mundo. Os prezos do trigo experimentaron tamén presión á baixa, reflectindo as amplas dispoñibilidades de exportación, mentres que os do arroz subiron, debido a factores estacionais e á preocupación polo impacto da meteoroloxía adversa nas colleitas de Tailandia.

A FAO publicou igualmente unha nova nota informativa sobre a oferta e a demanda de cereais, que eleva a súa previsión de xullo para a produción mundial de cereais en 22 millóns de toneladas, até os 2 708 millóns, un 2,1 por cento por riba do resultado de 2018.

A revisión reflicte especialmente a mellora das expectativas da produción de millo dos Estados Unidos. Mentres tanto, a FAO reduciu a súa estimación da produción mundial de trigo en 2019 debido á menor produtividade dos cultivos na Unión Europea e da Federación de Rusia, aínda que se espera que siga sendo un 5,0 por cento máis alta que en 2018. O prognóstico da produción mundial de arroz revisouse á alza desde xullo a 517 millóns de toneladas, grazas aos incrementos en China e os Estados Unidos.

Prevese que a utilización mundial de cereais no ano próximo alcance unha nova marca de 2 715 millóns de toneladas, impulsada polo consumo de arroz, que alcanzará un máximo histórico de 519 millóns de toneladas, o que se traducirá nun aumento de 0,5 kg per cápita con respecto ao ano anterior. Tamén se elevaron as previsións de utilización do trigo, o millo e a cebada.

As mellores perspectivas para as colleitas apuntan a que as existencias mundiais de cereais alcanzarán os 847 millóns de toneladas ao peche das tempadas de 2020, que, con todo, estarán ao redor de 16 millóns de toneladas por baixo dos seus niveis de apertura. Espérase que nos Estados Unidos se acumulen voluminosos inventarios de millo, mentres que as existencias de trigo de China aumentarán un 7,9 por cento e alcanzarán o seu máximo histórico.

A FAO mantivo sen cambios as súas previsións para o comercio mundial de cereais en preto de 415 millóns de toneladas, xa que os aumentos previstos no comercio de trigo e arroz compensaron as perspectivas comerciais máis reducidas do millo e o sorgo.