“É tempo de recuperar a conexión que sempre houbo entre a aldea e a cidade”

“Pode que ti xa non sexas ningún “Balbino”, pero teus pais ou teus avós aínda se identifican con aquel neno labrego de Neira Vilas”. Así comezaba a debullar Celtia Traviesas, enxeñeira técnica, xornalista e asesora política, a relación que existe entre a cidade e o agro nunhas recentes xornadas organizadas pola Rede de Agroecoloxía Revolta en Vilar de Santos, Ourense.

Traviesas leva tempo traballando sobre o diálogo necesario entre a cidade e o rural para garantir un consumo e unha produción responsables. Reafirma que o “rural é fonte de inspiración para as políticas máis vangardistas das cidades”, polo que defende que non se deben desbotar as experiencias do rural que se volven necesarias para as cidades.

“O noso pasado agrario é tan próximo que segue determinando o devir do país aínda que vivamos nas cidades”

“O noso pasado agrario é tan próximo que segue determinando o devir do país aínda que vivamos nas cidades”, concreta. Celtia recordou como na década dos 60 o 80% da poboación vivía da agricultura en Galicia. Hoxe o 71% do territorio segue a ser rural, porén só vive nel o 18% da poboación, da cal unha cuarta parte dedícase á agricultura.

Soberanía alimentaria

O poder de decisión nas políticas alimentarias é para Traviesas o nexo de unión clave entre as cidades e o rural, xa que esta soberanía alimentaria determinará o devir de ambas. Para exemplificar a importancia destas decisións en materia alimentaria, a experta recorre ó caso de Benín, un país do oeste de África, que contaba cunha agricultura de subsistencia semellante á da Galicia dos anos 50. Na década dos 90, o goberno do país decidiu apostar polos cultivos de algodón, seguindo as recomendacións internacionais, o que transformou ós labregos en xornaleiros, logo de perder tamén as terras. Foi un proceso que provocou a perda da soberanía alimentaria do país e no 2008, a suba de prezos do mercado mundial de alimentos trouxo a fame a esta sociedade.

Neste contexto de abordar a dependencia alimentaria, Traviesas citou ó ex-presidente uruguaio José Mujica: “O pobo que abandona a agricultura abandona a comida. A despensa ten que estar preto da cociña” para explicar a necesidade de que as cidades non deixen de lado ó rural.

O acceso á terra

Na procura da soberanía alimentaria, outro dos factores claves para Traviesas é o acceso á terra, “un debate tan rural como urbano”, puntualiza. Dispoñer da terra é, como no caso de Benín, a ferramenta para lograr poder de decisión nas políticas alimentarias. Neste senso, na cidade tamén están xurdindo iniciativas inspiradas no rural que procuran unha terra na que cultivar, son os chamados hortos urbanos.

“A fronteira entre o rural e o urbano en Galicia é difusa polo que é preciso explorala, expandila e tecer diálogos”

Tomando man da filosofía do experto en desenvolvemento rural, Jaime Izquierdo, Traviesas insiste na importancia de ruralizar o urbano e á par recuperar saberes, tanto polo que aportan á sociedade directamente como por ser parte da identidade das sociedades. “Hoxe en día toda a xuventude asturiana se manexa coas novas tecnoloxías, pero moi poucos saben xa como facer sidra, que pasará con Asturias se os novos xa non fan sidra?”, comenta.

Para Traviesas, as políticas de desenvolvemento rural estiveron baseadas en tentar trasladar o urbano ó rural e “estamos no momento de recuperar a conexión que sempre houbo entre a aldea e a cidade”, apunta como receita tamén para frear a sobrepoboación e o crecemento ilimitado, que “nos levará ó borde do colapso”, augura.

En definitiva, “a fronteira entre o rural e o urbano en Galicia é difusa, polo que é preciso explorala, expandila e tecer diálogos”, conclúe Traviesas.