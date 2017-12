Desenvolven un instrumento para financiar enerxías renovables no sector agrario

O proxecto internacional Resfarm, no que participan diversas organizacións, empresas e institucións galegas, conxuntamente con socios do resto de Europa, analizou nos últimos anos a viabilidade da implantación das enerxías renovables no sector agrario. O proxecto desenvolveu un instrumento financieiro para promover a implantación de sistemas como placas fotovoltaicas ou caldeiras de biomasa na agricultura e gandería.

O instrumento financieiro, que se desenvolveu con capital de inversores públicos mediante a emisión de bonos verdes, componse de contratos de suministro estandarizados, especificacións técnicas e modelos de valoración orientados inicialmente a explotacións con necesidades de regadío.

Os socios do proxecto, entre os que figuran Unións Agrarias, Agaca, o Sindicato Labrego e unha organización agraria grega, crearon unha base de datos de explotacións potencialmente interesadas na implantación de enerxías renovables. Nos próximos meses, espérase que se poña en marcha a instalación de diversos sistemas por medio do instrumento financeiro desenvolto no marco do proxecto.