A derogación do ‘imposto ó sol’ esperta o interese do agro polas enerxías renovables

A resolución do Consello de Ministros que deroga o chamado imposto ó sol quítalle as cancelas ás pequenas instalacións de enerxías renovables para autoconsumo. A medida previsiblemente favorecerá nos próximos anos a extensión das enerxías renovables no agro, principalmente das placas fotovoltaicas para producir electricidade, tanto en ganderías de vacún como en granxas intensivas e comunidades de regantes. O sector xa está a percibir o interese das explotacións pola posta en marcha de instalacións.

A normativa que estivo vixente os últimos anos impuña o pago dunha taxa a todas aquelas instalacións de autoconsumo que estivesen conectadas á rede eléctrica, de xeito que só podían evitar a penalización aqueles produtores que fosen autosuficientes e que non tivesen necesidades de enerxía externa.

“Desde que se derogou o ‘imposto ó sol’ hai unha semana, xa percibimos un maior interese pola montaxe de instalacións” (Laura Aldariz, Tecgal)

“En realidade, o chamado ‘imposto ó sol’ nunca se lle chegou a cobrar ás instalacións de autoconsumo, pero existía o medo a que en calquera momento se lles reclamase o seu pago, o que desanimaba á xente a acometer proxectos” -explica Laura Aldariz, de Tecgal, unha firma de Lugo especializada en proxectos de enerxías renovables para autoconsumo.- “Desde que se derogou o imposto o sol, hai unha semana, xa percibimos un maior interese por afrontar a posta en marcha de instalacións”, conta.

A eliminación do chamado ‘imposto ó sol’ semella ademais non ter volta atrás, o que xenera seguridade xurídica para o agro e para posibles inversores. “Existe xa unha directiva europea en trámite que obrigaría a derogar o imposto ó sol, polo que o Goberno adiántase a esa normativa e cancela unhas trabas que eran absurdas”, valora o secretario de Desenvolvemento Rural de Unións Agrarias, Jacobo Feijoo, quen nos últimos anos estivo coordinando o proxecto Resfarm, co que se buscou fomentar o uso de enerxías renovables no agro.