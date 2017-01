A Deputación de Lugo financiou con 2,2 millóns 311 actuacións para impulsar o sector primario

O goberno que preside Darío Campos concedeu axudas no 2016 a 65 actuacións en terras abandonadas coas que se puxeron en produción 520 hectáreas. Recibidas outras 500 solicitudes para as novas axudas de 2,2 millóns de euros que puxo en marcha o Goberno da Deputación para favorecer a vida no rural