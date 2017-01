Dende este martes pódense presentar as solicitudes para as axudas do Leader

As axudas do Leader deberían destinarse a investimentos produtivos no rural, como queixerías

As persoas interesadas nas axudas do Plan Leader que xestionan os Grupos de Desenvolvemento Rural (Gdr) poden presentar dende mañá martes as súas solicitudes. A convocatoria está dotada con 21,1 millóns de euros para os anos 2017 e 2018

A partir de mañá, martes, día 31, poderán presentarse xa as solicitudes das axudas europeas do Leader que serán xestionadas polos diferentes grupos de desenvolvemento rural (GDR). O Diario Oficial de Galicia (DOG) publicou hoxe a convocatoria destas subvencións para as anualidades 2017 e 2018.

En total, está prevista unha achega de 21,15 millóns de euros nestes dous anos, a razón de 13,52 millóns de euros en 2017 e outros 7,63 millóns en 2018. Estas achegas están cofinanciadas co Feader no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020.

O prazo de presentación será de, como mínimo, un mes

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, como mínimo, e iniciarase este martes, permanecendo aberto durante todo o período de execución da medida Leader, coa data límite que determine cada un dos 24 grupos en función da dispoñibilidade de fondos. A distribución por GDR aparece publicada, como anexo, na convocatoria do DOG.

Distribución por GDR para o financiamento da submedida 19.2 de Leader

(apoio para a realización de operacións conforme a estratexia de desenvolvemento local) Convocatoria 2017-2018

Número e nome do GDR Anualidade 2017 Anualidade 2018 Suma de anualidades 2017 e 2018 GDR 01: Terras de Miranda 563.337,58 278.567,66 841.905,24 GDR 02: Terra Chá 563.337,58 370.536,91 933.874,49 GDR 03: Montes e Vales Orientais 563.337,58 431.381,93 994.719,51 GDR 04: Comarca de Lugo 563.337,58 283.041,43 846.379,01 GDR 05: Miño Ulla 563.337,58 324.698,13 888.035,71 GDR 06: Ribeira Sacra 563.337,58 406.098,17 969.435,75 GDR 07: Valdeorras 563.337,58 330.137,56 893.475,14 GDR 08: Sil Bibei Navea 563.337,58 420.721,75 984.059,33 GDR 09: Monteval 563.337,58 319.860,05 883.197,63 GDR 10: A Limia Arnoia 563.337,58 354.628,64 917.966,22 GDR 11: Adercou 563.337,58 283.041,43 846.379,01 GDR 12: O Carballiño-O Ribeiro 563.337,58 301.819,75 865.157,33 GDR 13: Condado Paradanta 563.337,58 278.567,66 841.905,24 GDR 14: Baixo Miño 563.337,58 281.702,08 845.039,66 GDR 15: Pontevedra-O Morrazo 563.337,58 291.323,57 854.661,15 GDR 16: Pontevedra Norte 563.337,58 343.968,46 907.306,04 GDR 17: O Salnés-Ulla-Umia 563.337,58 278.567,66 841.905,24 GDR 18: Deloa 563.337,58 278.567,66 841.905,24 GDR 19: Terras de Compostela 563.337,58 278.567,66 841.905,24 GDR 20: Ulla-Tambre-Mandeo 563.337,58 302.339,09 865.676,67 GDR 21: Ordes 563.337,58 279.816,05 843.153,63 GDR 22: Costa da Morte 563.337,58 315.295,31 878.632,89 GDR 23: Mariñas Betanzos 563.337,58 292.662,93 856.000,51 GDR 24: Seitura 22 563.337,66 304.088,46 867.426,12 Importes totais 13.520.102 7.630.000 21.150.102

A conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, destacou a importancia destas axudas, que –sinalou– suporán a inxección de 84 millóns de euros para o agro galego ata o final do período de vixencia (ata o 2020). Ademais, lembrou o enfoque Leader de “abaixo cara arriba”, que garante a participación dos axentes locais no deseño e execución das estratexias de desenvolvemento rural e que se plasma na xestión que levan a cabo os GDR.