Curso sobre peches de parcelas agrícolas e gandeiras

Data inicio: 29/10/2018

Data fin: 31/10/2018

Lugar: CFEA Guísamo, Lg. Bos, Bergondo, España

O Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo (A Coruña) organiza este mes un curso sobre peches agrícolas, baixo o título de “Mellora da produtividade nos sistemas agrogandeiros: Taller de execución de cerramentos en parcelas agrícolas”.

O curso, de carácter gratuíto, celebrarase co CFEA de Guísamo os días 29 e 30 de outubro, en horario de 16:00 a 20:00 horas e o día 31 en horario de 10:00 a 14:00 horas.

Nestas xornadas, que forman parte das accións de transferencia tecnolóxica da Consellería do Medio Rural, explicaranse e analizaranse os tipos de cerramentos e as súas indicacións no ámbito rural, así como a normativa ao respecto. Tamén se abordarán o emprego de elementos vexetais como cerramento, o uso da madeira para peches e a tipoloxía e emprego de cercas eléctricas.

Máis información e matrícula: [email protected] ou no teléfono 881881043