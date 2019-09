O Sindicato Labrego Galego organiza en Vilalba un curso de incorporación á actividade gandeira que se celebrará ao longo do mes de outubro. As clases impartiranse polas tardes, de luns a venres, no local do sindicato na capital chairega.

Este tipo de formación é obrigatoria para toda aquela persoa que queira incorporarse á profesión agrogandeira. As persoas interesadas poden solicitar máis información ou inscribirse antes do 18 de outubro chamando aos teléfonos 982 512 431 ou 604 026 536