Curso de elaboración de derivados lácteos en A Baña

O Grupo de Desenvolvemento Rural Terras de Compostela organiza do 20 ao 24 deste mes un curso de elaboración de derivados lácteos.

Seguindo co traballo de profesionalizar ao sector cunha formación de calidade, Terras de Compostela organiza estas xornadas no concello da Baña. Serán impartidas por un dos principais expertos nacionais, José Luís Martín, e están dirixidas aos pequenos produtores de leite como fórmula de diversificación que complemente os seus ingresos.

Os contidos incluirán o coñecemento da materia prima, os materiais necesarios, as tecnoloxías dos distintos tipos de queixos ou todo o necesario para a súa comercialización. Na parte práctica ensinarase a determinar a calidade do leite, a elaboración de queixos de pasta prensada e non cocida, a elaboración de iogur de requeixo ou a cata do produto final entre outros contidos.

O número de participantes previstos é de 29 e ten como obxectivo a mozos que queiran iniciar unha explotación agro gandeira ou persoas vinculadas ao rural que queiran diversificar e ampliar os seus coñecementos.

José Luís Martín

O curso será impartido por José Luís Martín. Con máis de 30 anos de experiencia no mundo do queixo é asesor e consultor de distintas queixerías artesás e tendas especializadas. Desde o 2004 é o director do espazo Gourmet de queixos do Salón do Gourmet. Foi o director e coordinador durante 9 edicións do Campionato de España dos mellores queixos. Colaborador do Ministerio de Agricultura e da Academia da Gastronomía Española. Participou como xurado en premios internacionais da talla do World Championship Cheese Contest (EEUU) ou nos World Cheese Awards (Ou. K.).

Máis información:

Grupo de Desenvolvemento Rural Terras de Compostela

Cibran, nº 4 – San Xian de Sales – 15885 VEDRA

Telf.: 981 81 83 57

[email protected]