Critican a “pésima xestión” da Consellería de Medio Ambiente na defensa dos gandeiros fronte ao lobo

A sociedade Beealia critica o que considera “pésima xestión” da Consellería de Medio Ambiente na defensa dos gandeiros fronte aos ataques do lobo aos seus rabaños.

En concreto, e malia o aumento dos ataques denunciados, lembran que o orzamento disposto pola Xunta para a promoción de medidas preventivas fronte o lobo “case nin se modificou: no ano 2017 o orzamento foi de 180.000 euros e no 2019, despois de aforrar o 2018, é de 200.000 euros”. “Dende o seu inicio a orde recibiu fortes críticas e as principais asociacións gandeiras solicitaron por primeira vez a súa derrogación”, engaden.

En canto á orde deste ano, e malia publicarse o 8 de xaneiro, denuncian que “a finais deste mes de Agosto aínda non se resolveron as axudas solicitadas no mes de xaneiro e a ampliación do prazo de xustificación ata o 11 de outubro semella unha “patada cara diante” para poder resolver en setembro”.

“Hai unha falta absoluta de diálogo e unha tardanza en resolver unhas axudas tremendamente necesarias para promover uns métodos imprescindibles para convivir co lobo”, critican dende Beealia.

Exemplos en Francia e recomendacións da Comisión Europea

Como exemplo no que recomendan que a Xunta debería mirarse para a xestión do lobo e dos seus conflitos coa gandería poñen o exemplo de Francia. “Resulta que alí os gandeiros mercan un cadelo e directamente (ao longo de todo o ano e sen prazos burocráticos) presentan a factura ó estado e lles devolven o 80%. Dispoñen dun equipo de técnicos de apoio especializados en métodos de prevención e en xestión de rabaños en extensivo e o estado lles paga cada ano para manter o can (penso e vacinas). E en Francia hai 500 lobos, en Galicia 800! “, explican dende a sociedade.

Por último, lembran que no mes de febreiro deste ano os Comisarios de Agricultura, Phil Hogan, e a de Medio Ambiente, Karmenu Vella, enviaron unha carta conxunta a tódolos estados membros na que animan e recomendan que se apoien as medidas preventivas con fondos europeos, cubrindo a UE o 100% dos custes dos peches e da compra de mastíns.

En concreto, a misiva di textualmente: “Ademais, o apoio a medidas preventivas, como os investimentos na compra de peches de protección ou a compra de cans de garda como investimentos non produtivos, pódese financiar a ata o 100% con fondos FEADER”.

“Pois a boa xestión da Consellería fai que en todos estes anos os cartos foran directamente da Xunta, sen financiación europea”, advirten dende Beealia.