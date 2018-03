A cooperativa Clun xa dispón de páxina web

A cooperativa Clun xa conta con páxina web: http://cluncoop.es, dispoñible tanto en galego, castelán e inglés.

Na web ofrécese información sobre as tres cooperativas socias (Feiraco, Os Irmandiños e Melisanto), as áreas de negocio, as marcas de leite e derivados lácteos que comercializa (Feiraco, Unicla e Clesa) ou os servizos que se ofrecen aos gandeiros e agricultores socios. Tamén se inclué unha sección de calidade, na que se explica a aposta de Clun pola innovación e as certificacións de calidade.