Convocan o Premio Aresa de Desenvolvemento Rural 2019

O presidente do grupo Aresa, Álvaro Rodríguez Eiras, e o reitor da Universidade de Santiago de Compostela, Antonio López Díaz, asinaron o convenio de colaboración para o Premio Aresa de Desenvolvemento Rural 2019. O galardón recoñece cada ano diferentes iniciativas e proxectos presentados por empresas, grupos de investigación, asociacións ou calquera outro tipo de entidade que contribúa á mellora do benestar das persoas que viven e traballan no medio rural.

Os representantes de ambas entidades coincidiron ao destacar “a necesidade de seguir apoiando este tipo de proxectos para a dinamización do rural”. O presidente de Aresa, Álvaro Rodríguez Eiras, ademais de agradecer o apoio recibido ano tras ano pola Universidade, resaltou “o propósito da empresa de prolongar este acordo por moito tempo”.

Pola súa banda, o reitor amosou a satisfacción de ter apoiado dende o principio unha iniciativa como o Premio Aresa. López Díaz calificou o premio como “un exemplo de conexión entre a Universidade e a empresa privada, relación cada vez máis demandada por toda a sociedade”. Ademais salientou “o seu carácter aberto, pois acolle todo tipo de iniciativas dende o ámbito máis académico ata o máis real, o das empresas”, matizou o reitor.

No acto, celebrado no Salón Reitoral do Colexio de San Xerome en Santiago de Compostela, tamén estiveron presentes Montserrat Valcárcel Armesto, vicerreitora de Coordinación do Campus de Lugo, e Carlota López Pardo, adxunta á presidencia de Aresa.

Revitalizar o rural

Na avaliación das candidaturas, o xurado prestará especial atención aos proxectos que xeren valor engadido e emprego no rural galego, á súa viabilidade económica, á creación de postos de traballo. Tamén se valorará especialmente as propostas que fagan unha posta en valor dos produtos da terra de tradición galega, a recuperación de subsectores agrícolas e gandeiros tradicionais e a innovación en produtos que teñan potencial de desenvolvemento. A presentación de candidaturas pode realizarse ata o 25 de outubro nos rexistros da USC.