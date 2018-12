Convocadas as axudas para compensar os danos do lobo na gandería

Administración convocante: Consellería de Medio Ambiente

Prazo: Ata 30/09/2019

Resumo:

A Consellería de Medio Ambiente publicou este venres no Diario Oficial de Galicia a convocatoria de axudas para paliar os danos do lobo na gandería.

A liña de axudas de danos por lobo increméntase nun 25% -respecto da anterior convocatoria- e o orzamento total destinado é de 350.000 euros. Con esta contía sufragaranse os danos -denunciados a través do 012 e constatados- producidos entre o 1 de outubro de 2018 ata o 30 de setembro de 2019.

Ao igual que as convocatorias anteriores, as persoas beneficiarias son as persoas físicas ou xurídicas, e titulares de explotacións gandeiras inscritas no REGA (Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia).

Novidades: Compensaranse os abortos que sufran as reses

Dende a Consellería de Medio Ambiente destacan que unha das novidades que recolle a orde de axudas por danos de lobo é que se compensará o aborto que sufran as reses, no caso de que sexan atacadas por un lobo e sobrevivan ao ataque, pero que a consecuencia do mesmo perdan a súa cría.

Deste xeito, a cantidade compensatoria por cada aborto corresponderá a un 75% do valor (tendo en conta a clase e idade) no caso de especies de gando ovino e cabrún e dun 50% do valor no caso do resto das especies de gando. No caso de parto múltiple, compensarase por cada un dos animais abortados.

Ademais, desde a Xunta destacan que o importe destas axudas increméntase nun 30% cando afecte a gando pertencente a explotacións gandeira situadas en determinados concellos que sofren mais danos e nun 10% no caso daquelas explotacións nas que se comprobe a aplicación de determinadas medidas preventivas fronte aos ataques do lobo.

Importe das axudas:

Nos importes da axuda non houbo modificacións respecto dos da anterior convocatoria e serán os seguintes:

Estes importes incrementaranse nun 30% nos danos producidos nos concellos da lista do Anexo III desta orde.

Como novidade, este ano incrementarase un 10% o importe das axudas daquelas explotacións nas que se apliquen medidas preventivas fronte aos ataques de lobo e estas fosen avaliadas como adecuadas pola comisión de valoración.

Prazo de presentación de solicitudes

a) Para os danos comunicados entre o 1 de outubro de 2018 e a entrada en vigor desta orde, o prazo de presentación será de 45 días naturais contados a partir da entrada en vigor desta orde.

É requisito imprescindible que se teña previamente comunicado o ataque do xeito e no prazo previsto na Orde do 12 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para paliar os danos producidos polo lobo e se convocan para o ano 2018.

b) Para os danos ocasionados a partir da entrada en vigor desta orde, o prazo de presentación será de 45 días naturais contados desde o día seguinte ao da comunicación do dano.

Se o último día do prazo é inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

Consulta aquí a Orde de Axudas