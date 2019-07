Como ten que cotizar a agricultura a tempo parcial?

O cultivo de hortalizas, a recolleita de castañas e mazás ou o viñedo son algúns exemplos de agricultura a tempo parcial en Galicia. Son os chamados agricultores esporádicos ou de fin de semana, que teñen a agricultura como un ingreso complementario e unha actividade puntual. Pero, é rendible este traballo a tempo parcial?. Esta é a pregunta que se fan moitos destes produtores a cotío e, sobre todo, nos últimos tempos logo de que se produciran varios expedientes por parte do Ministerio de Traballo, obrigándoos a darse de alta uns meses como autónomos.

É unha medida que mesmo ten carácter retroactivo e que se aplica aínda que estean xa a cotizar por conta allea ó desenvolver outra actividade, e con independencia de que teñan declarados os ingresos procedentes da actividade agraria.

A cotización e a fiscalidade deste tipo de agricultura é un tema que está a debate no marco do Consello Agrario de Galicia. As principais organizacións agrarias galegas reivindican a necesidade de reclamarlle a Facenda e á Seguridade Social un tratamento axeitado para que esta agricultura se manteña, posto que temen que os procedementos sancionadores abertos desincentiven ós produtores.

As organizacións agrarias reivindican a importancia da agricultura a tempo parcial como unha forma de revitalizar o rural

“Este tipo de actividade agrícola ten unha importancia vital tanto a nivel social como económico no rural. Son unha ferramenta para manter activo e vivo o rural e non se está valorando como debera”, reafirma Antón Villarino, do Sindicato Labrego Galego (SLG).

“Se obrigamos a darse de alta como autónomos a moito agricultor a tempo parcial, que teñen uns rendimentos moi baixos procedentes deste tipo de agricultura, corremos o risco de que estas producións, que lle están dando vida ó rural, que evitan incendios e o despoboamento, que xeran ingresos e que se declaran fiscalmente, poidan ter a tentación de desaparecer”, recoñece Félix Porto, de Unións Agrarias.

Mesmo o abandono da actividade tamén implica certas responsabilidades para o produtor, como no caso do viñedo, onde a pesares de que se decida deixar a actividade, o propietario segue estando obrigado a tratar sanitariamente a súa finca. “Se non a vai coidar, debe arrancar a viña ou arríscase a ser sancionado se sofre algún problema que supoña un risco sanitario”, informou o xefe de servizo de Sanidade e Produción Vexetal da Consellería de Medio Rural, Víctor Novo, no transcurso dunha xornada organizada pola Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias (Agaca) a pasada semana en Santiago. Nesta sesión abordouse a situación da agricultura a tempo parcial, e en concreto o sector vitivinícola.

“Estes procedementos de esixencia de cotizacións por parte da Administración deixan ós produtores nunha situación de indefensión total, onde só lles queda pagar ou, no caso de querer recorrer, afrontar o risco de que o desembolso, nalgúns casos, sexa o dobre”, apunta Higinio Mougán, responsable de Agaca.

Obrigados a darse de alta

Aínda que a fiscalidade tamén se podería mellorar nalgúns aspectos puntuais, unha das maiores dificultades que se están presentando para os agricultores a tempo parcial ten que ver coas cotizacións á Seguridade Social. Neste senso, estanse a tramitar expedientes iniciados polo Ministerio de Traballo nos que lles obrigan a darse de alta como autónomos no tempo no que realicen a actividade. Ese tempo pode ir dende os tres meses para os traballos nos viñedos a cinco na horta ou mesmo todo o ano, xa que tamén varía en función dos ingresos que se perciban en cada caso.

Traballo obriga ós produtores a darse de alta uns meses ó ano ou incluso todo o exercicio, en función dos ingresos e do tipo de actividade

O requerimento esixindo a alta como autónomo prodúcese cando o organismo estatal, tras contrastar datos coa Axencia Tributaria, detecta uns ingresos procedentes da agricultura de xente que non está dada de alta no réxime agrario na Seguridade Social, sobre todo naqueles casos que os ingresos brutos superan ó salario mínimo interprofesional, é dicir 7.500 euros, e non se rexistra outra actividade.

“O problema é que se están a ter en conta os ingresos brutos e non o rendemento neto, é dicir, non se descontan os gastos que implica a actividade”, comenta Samuel Lago, responsable de Unións Agrarias no Salnés, onde están a tramitarse algúns destes expedientes.

Este é o caso, por exemplo, dun mozo de Cambados que se encarga do viñedo familiar para sufragar os custos dos estudos e que recibiu un requirimento para darse de alta con carácter retroactivo, o que o obriga a cotizar por varios meses nos últimos catro anos.

A obriga da alta aplícase con carácter retroactivo os últimos catro anos

Pero aínda que xa se estea a cotizar por outra actividade, se os ingresos brutos do agro superan os 7.500 euros, Traballo entende que o produtor debe darse de alta como autónomo. Así lle aconteceu a un agricultor da zona do Salnés que compatibiliza a produción de horta con outro traballo e que no 2017 superou esa cantidade. O requirimento obrígao a darse de alta xa dende o 2015 pese a que, a excepción do 2017, en ningún dos outros anos superou a cifra límite de ingresos. Así, o carácter retroactivo da medida obrígao a cotizar 5 meses no 2015, 2016 e 2018, mentres que no 2017 debe pagar todo o ano.

Agora valora se o rendemento da actividade desta tempada lle compensa seguir co cultivo, tendo en conta os gastos ós que tamén tivo que facer fronte para o mantemento dos invernadoiros, o sistema de rego ou outras inversións derivadas do cultivo e polas que tampouco percibiu ningún tipo de subvención.

“Non se entende que haxa esta presión sobre os produtores cando se trata dunha actividade de carácter familiar que non supón grandes ingresos e que, ademais, xa están a declarar e tributar por eles”, apuntan dende Unións.