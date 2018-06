¿Como quedarán as axudas directas e os pagos acoplados coa nova PAC?

Este luns, 4 de xuño, unha representación da Comisión Europea avanzou ás organizacións agrarias españolas nunha reunión celebrada en Bruxelas algunhas informacións ata agora non publicadas sobre como quedarán as axudas da PAC a partir do ano 2020 na proposta presentada polas autoridades comunitarias.

A delegación da Comisión Europea estivo composta por María Ángeles Benítez, directora Xeral Adxunta de Agricultura da Comisión Europea; Cristina Rueda, membro do gabinete do comisario de Agricultura, Phill Hogan, e Richard Ramón, xefe de unidade adxunto da Unidade de Análise e Perspectivas. Por parte dos produtores asistiron representantes de UPA, COAG, ASAJA e Cooperativas Agroalimentarias.

A proposta da Comisión Europea sobre os futuros regulamentos da PAC é a seguinte:

Pagos directos:

– Non se confinanciarán. O novo modelo deixa a elección entre pagos con dereitos (o que se aplica en España) ou sen considerar os dereitos (baseado en hectáreas).

– Séguese avanzando na converxencia interna dos pagos (co obxectivo de chegar ao 75 % de converxencia a nivel UE ao final do período 2021/2027) , mantendo a posibilidade de ter rexións agronómicas (polo que en España non haberá problemas).

– Haberá unha maior selección dos beneficiarios: para aqueles cuxa renda agraria constitúe unha parte importante da súa renda total. As axudas irán destinadas fundamentalmente aos “agricultores xenuínos”, sen excluír aos multiactivos.

– Á hora de buscar a figura do “agricultor xenuíno” baseáronse na experiencia, en lugar de buscar unha lista negativa de beneficiarios como no período actual. Consideran que este enfoque terá unha seria discusión en España.

– Teitos nos pagos: iranse reducindo as axudas progresivamente desde 60.000 ata 100.000 euros, pero teranse en conta os custos laborais. Os importes resultantes dos recortes quedan no Estado membro e poderán destinarse ao pago redistributivo para as pequenas e medianas explotacións ou para as medidas de desenvolvemento rural. A proposta de redución é a seguinte:

– de 60.000 a 75.000 € haberá unha redución do 25 %

– de 75.000 a 90.000 € a redución será do 50 %

– de 90.000 a 100.000 € a redución será do 75 %

– a contía de 100.000 € será o límite para recibir pagos directos.

– Pagos redistributivos (as pequenas e medianas explotacións recibirían un nivel máis elevado de axuda por hectárea): o seu mecanismo é obrigatorio para os Estados Membros aínda que terían liberdade para establecer as pautas de aplicación.

– Establécese un mínimo do 2 % da asignación nacional de pagos para os mozos, agora esta porcentaxe é un mínimo, antes era un máximo. A forma en que se estableza este pago establecerano os Estados membros.

Pagos acoplados:

– Mantéñense os pagos acoplados cun orzamento do 10 % das asignacións nacionais de pagos, máis un 2 % adicional para cultivos proteicos.

– O modelo proposto é máis aberto que o actual, permitirá incluír modelos que teñan en conta a calidade, competitividade, etc.

Medidas ambientais ou Arquitectura verde:

– Quérese reforzar as cuestións ambientais dado que o pago verde non funcionou como se esperaba

– Os Estados Membros terán flexibilidade e autonomía para o seu desenvolvemento.

– Os pagos directos estarán condicionados ao cumprimento duns requisitos reforzados en materia de medio ambiente e clima. Haberá flexibilidade nalgúns elementos. Incluirase na condicionalidade cuestións novas (Directiva de Auga, Directiva de uso sustentable de fitosanitarias…) , a rotación substituirá á diversificación de cultivos.

– Os requisitos futuros serán froito especialmente dun reforzo da condicionalidade, estas normas serán establecidas a nivel nacional ou autonómico

– Unha parte do financiamento dos pagos directos irá destinada a axudar aos agricultores a ir máis aló dos requisitos obrigatorios a través do ofrecemento duns “réximes ecolóxicos” (é dicir, é coma se as medidas agroambientais financiásense no futuro cunha parte do orzamento dos pagos directos).

– Cada país terá que ofrecer estes “réximes ecolóxicos” de maneira obrigatoria, aínda que para os agricultores será voluntario o acollerse a eles.

– Proponse que o 40 % do orzamento total da PAC contribúa á acción contra o cambio climático.

Desenvolvemento Rural:

– A Programación de Desenvolvemento Rural incorporarase nos Plans Estratéxicos nacionais.

– Fortalecerase a medida de incorporación de mozos, incrementando o importe da axuda ata un máximo 100.000 € por instalación. En España neste momento a media é duns 20.000 euros, pero con importantes variacións segundo a Comunidade.

– Polo menos o 30 % de cada asignación nacional para desenvolvemento rural dedicarase a medidas ambientais e climáticas

– Existe a posibilidade de transferir o 15 % entre os dous alicerces da PAC, ademais, os EEMM terán tamén a posibilidade de transferir un 15 % adicional do alicerce 1 ao alicerce 2 para o gasto en medidas sobre o clima e o medio ambiente, pero sen cofinanciamento nacional.-

Calendario:

– O funcionamento do Parlamento Europeo interrómpese de abril a setembro de 2019 debido ás eleccións que se celebran en xuño-19

– Se non hai un acordo previo sobre o marco financeiro non se poderá chegar a un acordo sobre a PAC. O primeiro se é posible que se alcance antes de abril do 19, pero o acordo sobre a PAC será moito máis difícil que se consiga antes de ditas eleccións, e posiblemente non se retome ata despois de setembro do próximo ano.

Orzamento:

– A PAC contará (segundo a proposta de perspectivas financeiras presentada pola Comisión o 2 de maio) cun orzamento de 365.000 mil euros para o período 2021-2027, o cal supón unha redución do 5 % respecto ao período actual.

– A metodoloxía para o cálculo foi considerar o orzamento que ten a PAC en 2020, restarlle a parte do Reino Unido (polo Brexit) e multiplicar polos 7 anos do período.

– A redución do 5 % repartiríase nunha diminución do 15 % para desenvolvemento rural e dun 3,9 % para pagos directos e os programas sectoriais como o do viño ou o do algodón (en España esa redución sería do 3,5 % para os pagos directos).

– Na política de cohesión e desenvolvemento rural diminuíuse o orzamento en 10 puntos correspondentes ao cofinanciamento da Comisión. o cal implicará que para manter os mesmos niveis de investimento, os Estados Membros (EEMM) deberán incrementar as súas achegas nacionais.

– A diferenza da PAC (tense que aprobar por maioría cualificada), os orzamentos esixen unha aprobación por unanimidade de todos os EEMM.

– Propúxose un incremento do 1,114 % nas achegas dos EEMM

– Tense por obxectivo concluír as negociacións dos orzamentos antes das eleccións de 2019 no Parlamento Europeo (queren un orzamento máis ambicioso).

– Proponse destinar 10.000 millóns de euros para proxectos de investigación e innovación en alimentación, agricultura, desenvolvemento rural e bioeconomia. Esta contía supón o dobre da actual (no período 2014-2020)

Plans Estratéxicos:

– No novo sistema de gobernación quérese dar maior responsabilidade aos Estados Membros, tanto para mellorar a eficacia da PAC como o impacto que se pretende, a través da elaboración de Plans Estratéxicos a nivel nacional, pero nos que se terán que responsabilizar do que fagan en todo o seu territorio (por exemplo, coas CCAA) e que abarquen tanto ao primeiro como segundo Pilar da PAC.

– Non deben supor riscos para o mercado único na UE.