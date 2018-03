Comeza a Mostra do Encaixe de Camariñas

A Mostra do Encaixe de Camariñas celébrase desde hoxe mércores 28 de marzo ata o domingo 1 de abril. O programa da XXVIII edición da Mostra, que contará con desfiles de deseñadores nacionais e internacionais, é o seguinte:



Mércores, 28 de marzo

15 h. – Apertura ó público. Actuación do grupo folclórico ‘Con toda en banda’.

15.30 h. – Encontro de encaixeiras/os e Escolas Infantís Municipais.

17 h. – Acto oficial de inauguración.

18 h. – Desfile Pequeencaixe e desfile de firmas de moda.

19.30 h. – Camariñas, de cine. ‘The first monday in May’. Proxección e coloquio (Lugar: sala de desfiles).



Xoves, 29 de marzo

11 h. Apertura e actuación do grupo folclórico ‘Con toda en banda’.

11.15 h. – Encontro de encaixeiras / os.

12.30 h. – Desfile de novos deseñadores A

16.30 h. – Desfile de novos deseñadores B

17.45 h. – Desfile de deseñadores internacionais e de firmas grupo A.

18.30 h. – Obra de teatro. Recreación de antigas palilladas.

19 h. – Desfile encaixeiras / os internacionais e desfile firmas grupo B.

20 h. – Encontro blogger.

21 h. – Peche.

Venres, 30 de marzo

11 h. – Apertura. Actuacións do grupo folclórico ‘Abrindo rejo’.

11.15 h. – Inicio do Encontro de encaixeiras/os.

12.30 h. – Desfile de novos deseñadores B.

16.30 h. – Desfile de novos deseñadores A.

17.45 h. – Desfile Encaixeiros internacionais e desfile firmas grupo B.

18.30 h. – Obra de teatro. Recreación de antigas palilladas.

19 h. – Desfile Encaixeiros internacionais e desfile firmas grupo A.

20 h. – Camariñas, de cine. ‘El lugar de las fresas’. Película e coloquio. (Lugar, sala de desfiles).

21 h. – Peche.

Sábado 31 de marzo

11 h. – Apertura. Actuacións do grupo folclórico ‘Abrindo rejo’.

11.15 h. – Inicio do Encontro de encaixeiras/os e as Escolas Infantís Municipais.

12.30 h. – Desfile de firmas A e B.

17.15 h. – Desfile noveis deseñadores A, con actuación de Sole Vidal.

18.30 h. – Obra de teatro. Recreación de antigas palilladas.

19.15 h. – Desfile noveis deseñadores B, coa actuación de Sole Vidal.

21 h. – Peche.



Domingo, 1 de abril

11 h. – Apertura.

11.15 h. – III Encontro de Corais Mostra do Encaixe de Camariñas. Cantareiras As Abaladeiras de Muxía e Coro da Mariña.

12.30 h. – Desfile Pequencaixe e desfile ‘Carlos Bordullos’, colección ‘Orgullo da Costa da Morte’.

(Fusión cabelo e encaixe). Actuación de Santiago Bordullos, gaiteiro do Bela Muxía, e Irene Fuentes.

16.30 h. – Desfile Pequencaixe e desfile ‘Carlos Bordullos’, colección ‘Orgullo da Costa da Morte’.

(Fusión cabelo e encaixe). Actuación de Santiago Bordullos, gaiteiro do Bela Muxía, Xaquín Roma e Irma Macías.

17.30 h. – Entrega de premios do III Campamento Náutico Azul.

19.30 h. – Desfile noveis deseñadores A e B. Entrega de premios.

20.30 h. – Clausura da Mostra, coa actuación de Santiago Bordullos, gaiteiro do Bela Muxía, Xaquín Roma e Irma Macías.

21 h. – Peche.