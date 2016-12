As comarcas con máis gandería son as que menos poboación perden no rural galego

As comarcas con máis gandería, tanto de leite como de vacún, son, en xeral, as que teñen unha poboación menos avellentada e as que menos habitantes perden do rural galego. Así se desprende de cruzar os datos de avellentamento da poboación no ano 2015, do Instituto Galego de Estatística (Ige) e do Instituto Nacional de Estatística (Ine), cos datos de explotacións de gando vacún por concellos da Consellería do Medio Rural, os últimos dispoñibles do ano 2007.

Así, e tal como se pon de manifesto no mapa inferior, os concellos rurais con maior avellentamento da poboación son os da provincia de Ourense, O Courel e Sureste de Lugo, coincidindo coas zonas con menor número de ganderías de vacún, tanto de carne como de leite. Pola contra, e quitada a excepción das zonas periurbanas, os concellos rurais das comarcas máis gandeiras -O Deza, Lugo Centro, A Terra Cha, Arzúa, Xallas, Barcala ou Ordes- son os máis xente nova manteñen no medio rural.

30 comarcas terán tres veces máis maiores de 65 anos que menores de 20 no 2031

As proxeccións poboacionais para os vindeiros anos publicadas polo INE e o IGE nas últimas semanas, e das que se fai eco o xornal Praza Pública, confirman que as persoas maiores de 55 anos serán a metade da poboación galega en 2031, un avellentamento provocado pola baixa natalidade e pola falta de oportunidades de emprego. Dentro do rural, as perspectivas menos malas son de novo para as comarcas con alta actividade gandeira, especialmente a vinculada ao vacún de leite.

O envellecemento e a perda poboacional afectará a toda Galicia, pero máis aínda ás comarcas que xa están a sufrir esa circunstancia na actualidade. En 2015 había xa cinco comarcas (Terra de Caldelas, Baixa Limia, A Fonsagrada, Os Ancares e Quiroga) nas que o índice de envellecemento (a proporción entre poboación maior de 65 e menor de 20) era superior a 500. É dicir, nestas comarcas hai xa 5 veces máis habitantes de máis de 65 anos que menores de 20. E noutras 11 comarcas hai entre 3 e 5 veces máis maiores de 65. Atendendo ás proxeccións, no 2031 en 30 das 53 comarcas galegas rexistrarán cando menos esa proporción de máis do triplo de maiores de 65 que menores de 20.

En paralelo, segundo as proxeccións de INE e IGE, descenderá a poboación de practicamente todas as comarcas. A poboación total de Galicia caería por debaixo dos dous millóns e medio, cunha redución de 244 mil habitantes (un 9% do total) e só dúas comarcas (Santiago e A Coruña) verían incrementada lixeiramente a súa poboación. O resto sufriría descensos, que nalgúns casos serán moi salientables: 16 comarcas perderán -segundo esta proxección- máis do 20% dos seus habitantes, encabezadas por Terra de Celanova, A Fonsagrada, Baixa Limia e Terra de Caldelas.

INE e IGE prevén caídas notables mesmo para comarcas urbanas como Ferrol (-14%) ou para territorios como O Ribeiro (-25%), Terra de Melide (-20%), Noia (-16%), Deza (-16%), Bergantiños (-15%) ou Terra de Lemos (-14%).

Proxeccións de poboación e de avellentamento para o ano 2031:

Concello Poboación 2015 Poboación 2031 Variación Variación % Índice de avellentamento 2015 Índice de avellentamento 2031 A Barcala 11129 9335 -1794 -16,12 205,2 251 A Coruña 394.047 394.144 97 0,02 124,30 193,10 A Fonsagrada 5.502 3.712 -1.790 -32,53 548,2 615,2 A Limia 21.857 16.087 -5.770 -26,40 325,3 402,20 A Mariña Central 30.067 26.090 -3.977 -13,23 174,20 237,70 A Mariña Occidental 25.980 21.752 -4.228 -16,27 193,20 275,3 A Mariña Oriental 16.495 14.616 -1.879 -11,39 211,10 269,8 A Paradanta 16.131 12.124 -4.007 -24,84 303,8 533,4 A Ulloa 9.663 8.045 -1.618 -16,74 346,6 402,90 Allariz-Maceda 14.546 12.174 -2.372 -16,31 279,5 347,3 Arzúa 17.007 14.278 -2.729 -16,05 246 311,70 Baixa Limia 7.673 5.172 -2.501 -32,59 711,6 1.081,5 Barbanza 66.713 59.272 -7.441 -11,15 117,60 209,4 Bergantiños 68.724 58.705 -10.019 -14,58 177,8 257 Betanzos 39.195 34.023 -5.172 -13,20 207,8 277,3 Caldas 34.935 31.592 -3.343 -9,57 139,4 237,8 Chantada 13.761 11.120 -2.641 -19,19 325,40 359,5 Deza 43.555 36.528 -7.027 -16,13 219,10 333,90 Eume 25.243 20.212 -5.031 -19,93 179,20 288,90 Ferrol 156.272 134.158 -22.114 -14,15 166,5 253,3 Fisterra 23.011 19.079 -3.932 -17,09 190,10 345 Lugo 118.760 115.239 -3.521 -2,96 140,8 200,70 Meira 5.523 4.685 -838 -15,17 368,90 317,20 Muros 13.597 9.684 -3.913 -28,78 263,6 478,8 Noia 34.198 28.620 -5.578 -16,31 184,20 278,90 O Baixo Miño 51.375 46.638 -4.737 -9,22 112,80 217,60 O Carballiño 27.866 22.744 -5.122 -18,38 289,2 355,5 O Condado 43.205 39.470 -3.735 -8,64 107,7 196,60 O Morrazo 82.722 75.438 -7.284 -8,81 105,10 204,60 O Ribeiro 16.541 12.429 -4.112 -24,86 413,8 525,4 O Salnés 110.248 99.201 -11.047 -10,02 112,7 216,10 O Sar 16.562 13.652 -2.910 -17,57 167,8 268,5 Ordes 37.769 32.007 -5.762 -15,26 172,9 247,5 Ortegal 13.319 9.496 -3.823 -28,70 337,70 508,6 Os Ancares 10.698 7.483 -3.215 -30,05 541,5 604,2 Ourense 142.209 137.988 -4.221 -2,97 155,60 223,20 Pontevedra 122.699 119.797 -2.902 -2,37 110,80 198,60 Quiroga 5.728 4.346 -1.382 -24,13 520,6 474 Santiago 165.793 166.736 943 0,57 104,9 173,8 Sarria 23.407 20.058 -3.349 -14,31 270,8 304 Tabeirós-Terra de Montes 26.993 22.940 -4.053 -15,02 228,4 303 Terra Chá 41.931 34.121 -7.810 -18,63 297,40 331,40 Terra de Caldelas 3.210 1.984 -1.226 -38,19 792,6 1.570,2 Terra de Celanova 19.376 13.098 -6.278 -32,40 497 731 Terra de Lemos 31.405 26.883 -4.522 -14,40 305,7 315,20 Terra de Melide 12.863 10.312 -2.551 -19,83 243,8 328,40 Terra de Soneira 18.813 13.217 -5.596 -29,75 246,8 447,1 Terra de Trives 4.424 3.191 -1.233 -27,87 465,20 455,1 Valdeorras 26.400 23.523 -2.877 -10,90 192,5 305,3 Verín 27.259 21.489 -5.770 -21,17 261,3 400,70 Viana 7.377 5.217 -2.160 -29,28 422,5 784,2 Vigo 416.438 394.941 -21.497 -5,16 112 206,5 Xallas 14.441 11.104 -3.337 -23,11 242,20 413,20 Galicia 2.734.656 2.489.946 -244.710 -8,95 151,9 232,70

Fonte: Ine e Ige