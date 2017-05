Circular do Fega sobre os controis de condicionalidade das axudas da PAC

O Fondo Español de Garantía Agraria (Fega) publicou este mércores unha nova circular de coordinación sobre os controis de condicionalidade das axudas da PAC.

En concreto, esta nova guía informativa ten como obxectivo facilitar e harmonizar a cumplimentación dos formularios facilitados pola Comisión europea para notificar, en relación cos controis practicados no marco do sistema de control da condicionalidade, o informe sobre o ano civil 2016 que indique os resultados dos controis realizados, e as reducións e exclusións aplicadas.

Accede aquí ao contido da circular.