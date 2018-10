Celebran o Día Internacional da Muller Rural reivindicando mellores servizos e apoio social e económico

Acto na Deputación de Lugo co gallo do Día Internacional da Muller Rural

Con motivo do Día da Muller Rural, distintas organizacións agrarias, administracións e cooperativas como CLUN celebraron esta xornada na que se reivindicou a necesidade de manter e mellorar os servizos públicos no rural e medidas de apoio social e económico para que as mulleres poidan desenvolver a súa vida profesional e familiar nun medio rural con crecente despoboamento e envellecemento.

Así, desde a área da Muller da COAG e a Confederación de Asociacións de Mulleres do Medio Rural ( CERES) pediron ao Goberno o desenvolvemento dunha Estratexia de Empoderamento da Muller Rural que aglutine todas as accións dispersas que se puxeron en marcha para favorecer a igualdade no medio rural, definindo obxectivos e indicadores con perspectiva de xénero para cada unha das políticas.

“A contribución das mulleres ao desenvolvemento local e comunitario é significativa, pero as mulleres rurais somos unha minoría na toma de decisións e a planificación, particularmente no sector agrario. O Goberno debe ir máis aló de medidas concretas que respondan as necesidades do día a día. Debe incidir nas cuestións de fondo para eliminar os roles de xénero establecidos historicamente para os homes e mulleres que viven e traballan no medio rural”, apuntou Inmaculada Idañez, presidenta de CERES.

Neste sentido, defenden que o Ministerio de Agricultura debe liderar unha ofensiva a curto e medio prazo para que iniciativas como Lei de Titularidade Compartida das Explotacións Agrarias ou a nova Política Agraria Común (PAC) post-2020, respondan en fondo e forma ás necesidades das mulleres rurais.

“As mulleres xestionamos o 30% das explotacións agrarias da UE pero só somos propietarias do 12% da terra”

Respecto da primeira, desde a área da Muller de COAG e CERES, pediuse ao MAPA un maior esforzo formativo e informativo para que os beneficios da Titularidade Compartida cheguen a todos os recunchos do noso medio rural. “O gran problema de agricultoras e gandeiras é que sempre se entendeu que a súa achega ao negocio familiar é unha “axuda”. Goberno e CC. AA. deben traballar para que esa “axuda” leve asociados uns dereitos económicos e sociais propios (alta á Seguridade Social, acceso a prestacións polas baixas por maternidade e xubilación, etc…) Por aí empézase a construír o verdadeiro empoderamiento da muller rural”, subliñou Idañez.

Así mesmo, é vital que a nova Política Agraria Común (PAC) post 2020, neste momento en proceso de negociación, sexa a primeira PAC con perspectiva de xénero. “As mulleres xestionamos o 30% das explotacións agrarias da UE pero só somos propietarias do 12% da terra, fronte ao 61% controlada por homes. En ningún apartado, nin tan sequera no capítulo de Desenvolvemento Rural, fálase especificamente de medidas orientadas a facilitar e impulsar o papel da muller na agricultura europea. Integrar a perspectiva de xénero podería facerse desde a esixencia de persoal técnico experto en igualdade para os asesoramentos en desenvolvemento rural, por exemplo. É unha especie “despotismo ilustrado de Bruxelas”: todo para as mulleres pero sen as mulleres. É algo que en pleno século XXI non podemos tolerar”, lamentou a responsable da área da Muller de COAG.

A Deputación de Lugo reivindica que “sen mulleres non habería familias e non existiría xa o rural”

Pola súa banda, a xunta de goberno da Deputación de Lugo aprobou este luns unha declaración institucional na que reivindican o papel da muller no medio rural.

No texto aprobado deféndese “abordar desde unha perspectiva de xénero todas as políticas de oportunidades e progreso do medio rural” e lémbrase que “sen mulleres non habería familias e non existiría xa o rural”.

“Detrás de cada explotación para a que non hai relevo e de cada muller que abandona a súa aldea, está o envellecemento, o éxodo rural e a desordenación do territorio”, subliña o documento. Como mostra, na provincia de Lugo, hai 422,3 mulleres maiores de 65 anos por cada 100 menores de 20.

A este respedto, desde o goberno da Deputación de Lugo destacan “o cambio de rumbo do Goberno Central en prol da igualdade no medio rural, con medidas como o aumento das axudas para dependentes, a redución do IVE en produtos de hixiene feminina e de servizos veterinarios, o incremento da prestación por fillo a cargo, ou a universalización da escola pública infantil de 0 a 3 anos.

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación celebra o Día Internacional das Mulleres Rurais cun ciclo de cinema e entrega de premios

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación (MAPA) súmase á celebración, hoxe, do Día Internacional das Mulleres Rurais, con dous actos programados esta semana para poñer en valor e defender o seu papel nos territorios rurais.

Neste sentido, desde o Ministerio destacan que “o Goberno ten un firme compromiso co desenvolvemento de políticas de igualdade. O ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, Luís Planas, traballa para que esa igualdade tamén sexa efectiva no medio rural. España pediu introducir na futura Política Agraria Común (PAC) un enfoque de xénero”.

I Ciclo Nacional Cinema e Mulleres Rurais

O Ministerio organizou o I Ciclo Nacional Cinema e Mulleres Rurais, coa proxección de películas en filmotecas de 10 cidades. O ciclo comezou o pasado 11 de novembro en Albacete e Salamanca, pero a inauguración oficial terá lugar o próximo 17 de outubro na Filmoteca Española (Cinema Doré). O obxectivo é crear nexos entre campo e cidade e achegar á poboación urbana a realidade económica e social das mulleres no ámbito rural.

Os ministros de Agricultura, Pesca e Alimentación, Luís Planas, e de Cultura e Deporte, José Guirao, asistirán ao pase da película “O ceo vira”, da directora Mercedes Álvarez, no acto de inauguración do ciclo, conducido polo director da Filmoteca Española, Josetxo Cerdán.

O ciclo, que se organiza en filmotecas de 10 cidades españolas, finalizará o próximo 3 de novembro en Valencia, coa emisión da longametraxe “Trinta lumes”, da directora Diana Toucedo, que clausurará este certame.

Con motivo da celebración, hoxe, do Día Internacional das Mulleres Rurais, o MAPA e o Ministerio de Cultura e Deporte difundiron un vídeo, protagonizado polos seus dous ministros, para presentar o ciclo de cinema.

IX Premios de Excelencia á Innovación para Mulleres Rurais

O xoves, 18 de outubro, entregaranse os IX Premios de Excelencia á Innovación para Mulleres Rurais. Este ano recoñecen sete proxectos que, en consonancia cos compromisos do MAPA, impulsan a igualdade entre homes e mulleres, favorecen o acceso aos mozos á actividade agraria e fomentan a diversificación do agro no rural.

En “Excelencia á innovación na actividade agraria” foron premiadas Lucía Velasco Rodríguez ( Vaqueira Século XXI-Gandeiras Asturianas, Oviedo) e Nuria Álvarez Rodrigo ( Agroberry, na localidade zamorana de Almendra del Pan).

A “Excelencia á innovación na diversificación da actividade económica no medio rural” destacou o traballo de Marta Reinares Gómez (Residencia Campo Romanos, no municipio zaragozano de Romanos) e Rocío Vera Mora ( Camporal, en Almodóvar del Campo. Cidade Real).

A categoría “Excelencia á comunicación”, premio ‘ex aequo’, recaeu no programa da Comunidade Valenciana El Forcat, que dirixe Silvia Soria Cases, e no programa andaluz Surco y Marea, codirixido por Eugenia Vílchez e Francisco José Román, da Cadena Ser en Andalucía.

O premio honorífico “Extraordinario de innovación ás mulleres rurais” foi este ano para a presidenta da Asociación de Mulleres de Cooperativas Agro-alimentarias de España ( AMCAE), Jerónima Bonafé Ramis, que tamén está á fronte das Cooperativas Agro-alimentarias de Baleares.