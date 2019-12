Casa Naveira, pan e doces para compaxinar coa gandería de leite

David Ares puxo a funcionar o vello forno para facer pan, no canto de só producir leite na granxa familiar. Hoxe, xunto ó seu irmán José Manuel, compatibilizan as 2 actividades. O seu pan e bicas comercialízanse xa fóra de Galicia, mentres seguen a mellorar a gandería cun rabaño de 200 frisoas

Hai 5 anos, David Ares quixo buscar unha alternativa coa que afrontar os baixos prezos do leite, e decidiuse a recuperar o vello forno de leña que había na casa familiar, no lugar de Costoia, en Sobrado dos Monxes (A Coruña). Xa seus avós o empregaran para cocer pan a principios do século pasado, aínda que fora quedando en desuso ó centrar a familia os seus esforzos na gandería de leite. Hoxe, granxa e panadería conviven nunha aposta pola diversificación na que está inmersa toda a familia.

David recuperou o vello forno de leña da familia e construíu outro igual onde cocelo pan

David non só recuperou o vello forno senón que decidiu construir outro igual co que comezar a facer pan. Aínda que o seu pan tiña demanda, pronto se decataron de que o despoboamento e o envellecemento da poboación do rural lle pasarían factura. “O noso pan gustaba pero, ano a ano, viamos que os nosos clientes ían a menos, e decidimos buscar a maneira de non quedarnos só nun reparto de proximidade”, explica David.

Logo de 3 anos cocendo pan, David optou por abrir mercado cara os doces, nun novo proxecto para o que contou co asesoramento da Fundación Juana de Vega. Bicas e tortas de millo son hoxe o produto principal de Casa Naveira 1914, aínda que o pan segue a ter un oco importante, ó enfocarse a un mercado máis amplo do que atendían nun reparto local, indo mesmo fóra de Galicia.

A conservación, o seu selo de identidade

“O pan é un produto en fresco co que, inicialmente, non tes moito marxe de manobra para poder comercializar fóra dun mercado local, polo que comezamos a pensar noutras opcións”, comenta David. Decidíronse a probar con dous produtos típicos da Galicia do interior, a bica e a torta de millo. “Buscabamos dous sabores que a xente identificase como galegos”, recorda. Por iso, optaron pola bica, e ó mesmo tempo, quixeron elaborar un doce da súa zona, de aí que fagan a torta de millo, moi popular no interior de Galicia.

“Buscabamos dous sabores que a xente identificase como galegos e decidímonos pola bica e a torta de millo”

Nesta fase cara a repostería tradicional, David participou no programa de apoio a empresas agroalimentarias co que conta a Fundación Juana de Vega. “Nós xa tiñamos a experiencia de estar 3 anos coa panadería, pero o asesoramento que recibimos en cuestións como o posicionamento ou a diferenciación cos nosos competidores foi esencial para levar a cabo o proxecto. Non abonda con ter unha idea, hai moitos aspectos que tes que ir debullando e para o que nos foi de gran axuda”, recorda David.

A diferenciación con outros reposteiros, levou a Casa Naveira 1914 a optar por ofrecer produtos artesáns pero coa duración que pide o mercado. Así, mentres a maior parte das bicas e tortas se comercializan en fresco, cunha caducidade de 15 días, eles conseguiron alargar a conservación ata os 90 días.

“Os nosos doces son totalmente artesáns e para conseguir unha maior conservación tivemos que recurrir a un envase con atmósfera modificada”, explica David. Deste xeito, conseguen mantelos máis tempo para que así poidan chegar a distintos mercados.

Nesta mesma liña e co obxectivo de poder chegar a outra clientela, optaron por non comercializar todo o seu pan en fresco. Boa parte da produción sométena a un proceso de ultraconxelado co que poder garantir que o consumidor teña pan fresco. Deste xeito, eles cocen o pan case por completo e logo sométeno a ese procedemento. Así, o cliente só ten que darlle un golpe de calor cando o vai consumir.

Conseguiron que os seus doces artesáns se conserven ata os 90 días, no canto de comercializalos só en fresco

Trátase dunha opción pensada especialmente para a restauración ou tendas de distribución. “A diferencia do que ocorre cos pans ultraconxelados da industria, que son masas, o noso pan xa está case cocido por completo”, detalla o panadeiro. Neste proceso tamén conseguen diferenciarse posto que o pan debe estar totalmente desconxelado para poder metelo ó forno. “Non usamos ningún tipo de conservante polo que hai que desconxelalo por completo”, concreta.

Fariña, auga, sal e masa nai son os ingredientes do pan de Casa Naveira. “Só no inverno nos vemos obrigados a empregar algo de fermento, posto que coas baixas temperaturas que se rexistran na zona de Sobrado é moi difícil que se activen as masas”, apunta o artesán.

David tamén buscou unha cocción tradicional para que tanto doces como pan teñan o sabor de antano. Os dous fornos son de leña, onde boa parte do proceso se fai de xeito manual. “Son fornos que hai que traballar coa pá e quentar e aspirar á man”, especifica. Quéntanos a base de leña das podas que realizan nas fincas que xestiona a gandería, ademais de con madeira de bidueiro.

Así é que, na panadería traballan dúas persoas habitualmente, aínda que cos picos de maior demanda tamén poden contar con persoal de apoio, que habitualmente atende a gandería. “As épocas de maior traballo na gandería e na panadería non adoitan coincidir, polo que podemos contar con máis xente cando fai falta. Así, na colleita ou no sementado dos forraxes botamos unha man na granxa e cando temos moitas encargas tamén temos axuda na panadería”, concreta David.

Unha das épocas de maior demanda na panadería adoita ser o mes de decembro. Tamén no verán notaron un incremento dos pedidos nas zonas costeiras. Polo de agora, levan pouco máis dun ano a comercializar os doces “estamos a aprender aínda como é este mercado”, apunta. Porén, xa distribúen doces na Coruña, Lugo e parte de Pontevedra, mentres que o seu pan está en panaderías destas mesmas zonas así como en obradoiros e restaurantes de Asturias ou Madrid.

Novos produtos

David pensa xa en abrir mercado para outros produtos e, nos últimos tempos, está a elaborar empanadas para a restauración. “Elaboramos unha empanada especial, na que rustrimos ben a cebola e facemos unha masa case de hoxaldre coa que dar calidade e diferenciarnos”, explica o panadeiro.

A venta online é tamén un proxecto de futuro para este emprendedor, pero recoñece que a distribución dende o rural galego é un gran obstáculo a superar. “Podes comezar a venta, pero o problema é conseguir que sexa rendible o sobrecoste que pode supoñer para o produto, por iso por agora para nós aínda queda lonxe”, recoñece.

Namentres, David pensa en aproveitar outros recursos próximos para seguir a mellorar os seus produtos. Así, aínda que polo de agora non está empregando a manteca do leite da gandería, agarda poder facer esta transformación para así pechar o ciclo de produción.