Bruxelas autoriza a adiantar a partir de outubro o 70% das axudas da PAC

A Comisión Europea aprobou esta semana, a proposta do goberno español e doutros países, a Decisión de Execución que permite incrementar a porcentaxe de anticipos das axudas directas para a campaña 2017, que se poderán abonar a partir do 16 de outubro, como consecuencia da grave seca que afecta a España e doutras condicións climáticas adversas.

Desta forma, poderase abonar o 70 por cento para as liñas de axudas directas, incluídas no primeiro piar da Política Agrícola Común (PAC), sempre que se finalizaron os oportunos controis establecidos na lexislación vixente. Así mesmo, poderase abonar o 85 por cento das axudas de Desenvolvemento Rural.

Neste sentido, convén precisar que o resto dos pagos directos da campaña 2017 da PAC realizaranse a partir do 1 de decembro.

A normativa comunitaria establece que os Estados membros poden decidir anticipar o 50% do importe das axudas sen necesidade de contar coa autorización de Bruxelas, pero se queren que o adianto supere esa porcentaxe é necesario o visto e prace do executivo comunitario. Ademais de España solicitaron esa autorización Portugal, Italia, Luxemburgo e Malta.

As Comunidades Autónomas decidirán se realizan o adianto

No caso de España, estes anticipos van permitir un adianto das axudas directas de ao redor de 3.280 millóns de euros, do total de 4.926 millóns que se ten previsto abonar aos agricultores na campaña 2017. Estímase que esta medida pode beneficiar a uns 745.000 agricultores e gandeiros que presentaron a Solicitude Única en 2017.

Dentro dos 3.280 millóns de euros estimados, destaca o anticipo do réxime do réxime de pago básico que, xunto co pago verde, pode supoñer un adianto de máis de 2.873 millóns de euros.

Neste contexto, España foi un dos primeiros países en solicitar á Comisión o incremento dos anticipos das axudas directas nesta campaña, para permitir que os agricultores poidan percibir estes importes canto antes.

Estes anticipos poderanse abonar en todas as comunidades autónomas, aínda que a decisión corresponde a cada goberno autonómico. Para iso, o Ministerio realizará a oportuna coordinación de todos os trámites previos á realización do pago.

Pastoreo en terras de barbeito

Por outra banda, a Comisión Europea tamén aprobou esta semana, a proposta de España, outra Decisión de Execución que permite aos gandeiros, con carácter excepcional, utilizar para o pastoreo terras que se atopan en barbeito e que foron declaradas como superficies de interese ecolóxico no marco do “greening”. Trátase dunha práctica que non está permitida de maneira ordinaria para o cobro do greening neste tipo de superficies.

Esta decisión tomouse ante o agostamento prematuro dos pastos e o escaso desenvolvemento dos cultivos forraxeiros, como consecuencia das altas temperaturas e a ausencia de precipitacións.

En concreto, a Decisión da Comisión concede a cada Estado membro a posibilidade de definir as rexións afectadas polas condicións climatolóxicas adversas nas que vai se é posible aplicar esta excepción no pago do greening para a campaña 2017.

Agora, e dado que se logrou que toda España teña a posibilidade de acollerse á medida, serán as comunidades autónomas quen decida se a aplican e delimiten o seu ámbito territorial.