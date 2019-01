Axudas PAC: Novidades na asignación de dereitos de pago básico da reserva nacional

O Fondo Español de Garantía Agraria ( FEGA) acaba de publicar unha circular de coordinación mediante a que se regulan, para a campaña 2019, as condicións e requisitos mínimos de cada un dos casos polos que se pode acceder aos dereitos de pago básico a reserva nacional, así como os métodos de cálculo aplicables a cada un deles, de acordo coa lexislación comunitaria e nacional vixente.

Como principais novidades respecto da Circular para a campaña anterior, actualizáronse e reorganizado os supostos recoñecidos polos Reais Decretos 1075 e 1076/2014, do 19 de decembro, na súa redacción vixente, que poden considerarse como creación de condicións artificiais para o acceso á reserva nacional.

Igualmente, en aras de favorecer a incorporación de novos agricultores, con vistas á fixación de poboación no medio rural, aclaráronse certas situacións de recoñecemento da formación ou capacitación agraria.

Por último, clarificouse a situación dos autónomos colaboradores en relación coa actividade previa; así como os requisitos que deben cumprir as incorporacións de primeira instalación no ámbito dun Programa de desenvolvemento Rural executado en fases.

Esta circular adoptouse en consenso coas comunidades autónomas mediante as reunións do grupo de coordinación do pago básico, constituído polo FEGA.