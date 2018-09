A Axencia Galega de Calidade Alimentaria presenta a súa liña de traballo no Parlamento

A Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal), sucesora do Ingacal, tivo hoxe a súa presentación formal no Parlamento na persoa do seu director, Manuel Rodríguez, que expuxo as liñas de traballo do organismo ante a comisión de Agricultura. Rodríguez incidiu en que nos próximos anos apoiarase a renovación de persoal de investigación e de instalacións. Tamén se marcou o obxectivo de que os 6 centros de formación agraria dependentes da Xunta (Ribadeo, Becerreá Monforte, Guísamo, Sergude e Lourizán) estean máis vinculados ós centros de investigación, de xeito que haxa unha transferencia de coñecemento entre uns e outros.

O director do Agacal avanzou tamén que se está ultimando o decreto de artesanía alimentaria, orientado a regular ás explotacións que acometen a transformación da súa produción. Ese decreto acompañarase de normas técnicas orientadas a cada liña de alimentos.

Valoracións da oposición

Por parte da oposición, lembróuselle a Rodríguez o contexto de “desmantelamento da investigación e formación agraria” no que xurdiu o Agacal. “Ningunha persoa da Xunta veu nunca aquí a dicir que se ía cargar a investigación pública agraria e a formación, pero fixérono. Vostede ben aquí cunha declaración de intencións, pero a realidade é a que é: reduciron orzamentos, persoal investigador e recursos”, sentenciou Antón Sánchez, de En Marea.

O PSdeG púxolle números á perda de orzamento do Ingacal, o antecedente do Agacal. “No primeiro ano de Feijoo na presidencia da Xunta, no 2009, tiña un presuposto de máis de 6 millóns de euros e na actualidade está en 3 millóns de euros”, critica.

O deputado do Bloque Xosé Luis Rivas ‘Mini’ incidiu, pola súa banda, na perda de persoal dos centros de investigación durante a última década. “Practicamente perdéronse o 50% dos efectivos dos centros de investigación, alomenos nos casos de Mabegondo e Lourizán, e o que é máis grave, estase a perder o relevo xeneracional da investigación agraria en Galicia. Tampouco hai investimentos en tecnoloxía e en Mabegondo a situación chegou a tal punto que están a pagar a luz co que ingresan da venda de leite e carne”.

En calquera caso, Rivas concluiu sinalando que lle concedía “certa credibilidade” ás intencións expostas polo director do Agacal na súa comparencia no Parlamento.