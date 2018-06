A asociación Apenagal pídelle á Fegamp que apoie o mantemento das Oficinas Agrarias Comarcais

A Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) recibiu o pasado venres día 1 de xuño a unha delegación da recentemente constituída Asociación Profesional de Enxeñeiros Agrarios de Galicia (APENAGAL), onde se expuxeron as inquietudes de este colectivo sobre o rural.

Comezouse por unha exposición sobre os fins da asociación e sobre o alto grao de ruralidade do territorio galego. Neste sentido, APENAGAL defendeu a necesidade dunha planificación ampla por parte das administración públicas para desenvolver as producións agrogandeiras e frear así o despoboamento do rural.

Por último solicitouse a FEGAMP pór en valor o servizo que desenvolven as 67 Oficinas Agrarias Comarcais (OAC), espalladas por toda Galicia e que cumpren un papel clave no asesoramento, rexistro público, fomento das iniciativas agrogandeiras e información próxima ao cidadán. Estas oficinas veñen padecendo, ao igual que os centros públicos de investigación agraria dependentes da Administración autonómica (CIAM, EVEGA), un recorte de persoal que dificulta a prestación axeitada dos servizos.