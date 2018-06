Así queda o reparto dos 2,1 millóns das axudas ás Agrupacións de Defensa Sanitaria Gandeira

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este mércores a resolución da Consellería do Medio Rural pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ás Agrupacións de Defensa Sanitaria Gandeiras (ADSG) de Galicia beneficiarias na convocatoria de 2018-2019. Neste caso esgotouse o crédito ata os 2,15 millóns de euros, beneficiando así un total de 71 agrupacións.

O obxectivo destas axudas é mellorar o status sanitario das explotacións gandeiras galegas mediante a execución de programas zoosanitarios comúns e obrigatorios para a prevención e control de enfermidades dos animais.

Dende a Consellería destacan que “Galicia é a única Comunidade Autónoma que mantén, ano tras ano, esta liña de axudas financiada con fondos propios e para abordar o control de determinadas enfermidades animais que non son obxecto de programas nacionais, co fin de contribuír á mellora sanitaria da cabana gandeira apoiando economicamente o soporte técnico aos gandeiros, así como os custes das analíticas de laboratorio, onde ás mostras dos animais das explotacións integradas en ADSG se lles aplica unha taxa de análise reducida no Laboratorio de Sanidade e Produción de Galicia”.

Os gastos subvencionables serán todos aqueles derivados da contratación de servizos técnicos veterinarios ou da remuneración do persoal veterinario responsable das agrupacións para a realización dos distintos programas zoosanitarios. Así mesmo, tamén se financiarán os gastos derivados da compra de material funxible como guantes e calzas, así como tubos de extracción de sangue e agullas, e cursos de formación para os gandeiros.

Beneficiarios/as e subvención: