Anffe e Acefer publican un póster dixital sobre a aplicación de fertilizantes

As asociacións ANFFE (Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes) e ACEFER (Asociación Comercial Española de Fertilizantes), cuxa representación agrupa aos fabricantes, comercializadores e distribuidores de fertilizantes a nivel nacional, elaboraron un novo póster dixital sobre a aplicación racional dos fertilizantes.

Nel recóllese información práctica sobre os principios básicos da aplicación de fertilizantes, e inclúense as prácticas para seguir co fin de asegurar a aplicación adecuada dos fertilizantes, respondendo as preguntas: Que?, Canto?, Cando?, Como? e Onde?.

O póster inclúe tamén información sobre as zonas vulnerables á contaminación por nitratos e sobre os códigos de boas prácticas agrarias do nitróxeno e da urea, elaborados por Fertilizers Europe.

Xa son tres os pósteres elaborados conxuntamente por ambas as asociacións, sobre Almacenamento de Fertilizantes sólidos, Transporte por estrada de fertilizantes e Aplicación racional de fertilizantes, os cales están dispoñibles nas súas respectivas páxinas web.

Ambas as asociacións consideran de suma importancia que os agricultores teñan sempre presentes as mensaxes recollidas no póster. En caso de imprimirse, o tamaño recomendado para poder visualizarse correctamente nos almacéns é de 100 cm x 70 cm.

Principais recomendacións:

Que?

– Utilizar fertilizantes cunha boa calidade física e química.

– Empregar os máis adecuados, en función das características químicas e físicas do solo e as esixencias nutritivas do cultivo.

– Achegar os nutrientes (nitróxeno (N), fósforo (P2Ou5), potasio (K2Ou), etc.) de forma equilibrada para un óptimo rendemento do cultivo.

– En fertirrigación, utilizar fertilizantes específicos para esta técnica (o N nítrico é o máis adecuado pola súa rápida absorción).

Canto?

– Determinar as doses de nutrientes que se deben achegar con fertilizantes minerais a partir da realización dun balance de entradas e saídas.

– O balance considerará o contido en nutrientes do solo e a súa dispoñibilidade polo cultivo, os nutrientes que se achegan coa materia orgánica dispoñible na explotación, a incorporación ou non de restos de colleita, etc.

– As necesidades calcularanse tendo en conta as extraccións da colleita segundo os rendementos esperados.

– Calcular o óptimo económico para maximizar a rendibilidade económica dos fertilizantes en función do seu valor e do da colleita.

Cando?

– Incorporalos na época idónea, de acordo coa dispoñibilidade dos nutrientes e o momento de maior necesidade do cultivo.

– Fraccionar a súa aplicación sempre que sexa posible, especialmente nos fertilizantes nitroxenados.

– En rega por goteo, aplicar de forma continua os fertilizantes, axustándoos ás necesidades da planta

Como?

– Utilizar as técnicas de aplicación que permitan unha dosificación o máis homoxénea e precisa posible .

– Revisar a calibración das abonadoras, cando se utilicen, en función das especificacións do seu fabricante.

– Manter en bo estado os equipos de aplicación para optimizar a distribución.

– En regadío aplicalos, sempre que sexa posible, na auga de rega.

Onde?

– Aplicar os nutrientes próximos ás raíces absorbentes, tendo en conta a súa mobilidade no solo (O P2O5 e o K2O son moito menos móbiles que o N).

– Enterrar os fertilizantes sempre que o cultivo permítao.

E ademais….:

-Planificar de forma adecuada a fertilización da explotación, tendo en conta todos os factores e os medios dispoñibles.

– Realizar análise de solo, auga e vexetais, para determinar a cantidade óptima de nutrientes a aplicar.

– Ter en conta a rotación de cultivos da explotación á hora de definir o abonado.

– Manter a máxima cobertura vexetal do chan ao longo do ano, para conservar a fertilidade do mesmo (cultivos cuberta, mantemento de restrollos, etc.)

– Practicar un laboreo adecuado, seguindo as curvas de nivel en terreos con pendente, para evitar a posible perda de nutrientes.