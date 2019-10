Agrocantabria congrega a máis de 300 gandeiros na súa I Xornada Técnica de Vacún de Leite

A cooperativa AgroCantabria congregou hoxe a máis de 300 gandeiros no seu I Xornada Técnica de Vacún de Leite, celebrada na localidade cántabra de Hoznayo. Diversos relatores de recoñecido prestixio explicaron cales son as claves para mellorar a rendibilidade en vacún de leite, un sector que multiplicou a súa eficiencia nas últimas décadas grazas a unha utilización cada vez máis eficiente dos recursos.

Neste sentido, Ángel Miranda, director da División de Servizos Agrogandeiros da Cooperativa galega CLUN resaltou no seu relatorio que ningún sector gandeiro “aumentou tanto a súa produtividade na última década” como o fixo o vacún de leite.

E isto foi, fundamentalmente, grazas ao aumento da eficiencia nas granxas (é dicir, á mellora da relación entre litros producidos por cada quilo de materia seca que come cada vaca), unha cuestión “que debe seguir fortalecéndose”, segundo asegurou o experto.

Catro eixos

Pola súa banda, Carlos Martín -responsable técnico de vacún leiteiro da multinacional Cargill- sintetizou a relevancia da nutrición animal ao redor de catro eixos: a relación que a correcta nutrición garda coa calidade das forraxes, a influencia que ten na reprodución, a incidencia que posúe nas calidades de leite e, finalmente, o papel que xoga na saúde das vacas. Martín animou aos gandeiros “a modular todas as informacións e a traballar con datos propios e contrastados da súa granxa para coñecer cal é a súa produtividade”.

Finalmente, o profesor titular de Medicina e Cirurxía Animal da Facultade de Veterinaria da Universidade Complutense de Madrid, Juan Vicente González, interveu na xornada para informar os gandeiros de que plantas poden ser tóxicas se son inxeridas polas vacas: as cebolas, os nabos, a adelfa ou as fieitas poden ser algunhas delas. Segundo precisou, “o vacún de leite estabulado completamente é o que menos risco ten de consumo deste tipo de plantas”.

Inauguración

A xornada foi inaugurada por Juan Guillermo Blanco, conselleiro de Desenvolvemento Rural do Goberno de Cantabria, quen destacou os esforzos da administración autonómica para defender os intereses das 1132 gandarías de vacún de leite que quedan na rexión. “A venda de leite a perdas vai contra a lexislación e contra a ética, e desde o noso goberno perseguiremos esta práctica da distribución”, advertiu.

Pola súa banda, José Ángel Pereda, presidente de AGC AgroCantabria destacou que “a finalidade última deste foro é contribuír á mellora da rendibilidade das explotacións ao pór de manifesto a importancia que teñen cuestións como a alimentación animal, a sanidade e o manexo dentro da conta de resultados dunha empresa gandeira”.

Gran éxito de convocatoria

Máis de 300 persoas, no seu maior parte gandeiros cántabros pero tamén técnicos e directivos de cooperativas e empresas do sector vacún de leite situadas noutras zonas como Galicia, Asturias, País Vasco, Navarra, Zaragoza e León participaron no foro.

Sobre AGC AgroCantabria

Xurdida en 2006, froito da fusión de cinco importantes cooperativas da rexión (Cooperativa Lechera SAM, Cooperativa Siete Villas, Cooperativa Cuenca del Besaya, Cooperativa Virgen de Valvanuz e S.A.T. Valle de Soba), AgroCantabria desenvolve actividades comerciais, manufactureras, comerciais e de servizo e forma parte da cooperativa de segundo grao DELAGRO.

Ocúpase de fabricar e comercializar pensos compostos e mesturas forrajeras para gando vacún principalmente. Tamén se encarga do servizo de recollida e venda do leite das granxas dos seus socios. Así, en 2018 recolléronse 72 millóns de litros de leite procedentes de 318 granxas.

A terceira liña de negocio de AgroCantabria ten que ver coa elaboración e comercialización de produtos cárnicos: canles e despezamentos. A Cooperativa posúe unha sala de despezamento propia e puxo no mercado, o ano pasado, 1,5 millóns de quilos de carne (con presenza nas principais cadeas de distribución, habitualmente baixo o selo de calidade IGP Carne de Cantabria).

Complementan as liñas de negocio da Cooperativa a comercialización de produtos agrícolas, gandeiros, fertilizantes, zoosanitarios e de alimentación humana a través de cinco almacenes e puntos de venda (tendas agropecuarias) situados en Bárcena, Molledo, Meruelo, Soba e Renedo e outros servizos e subministracións agropecuarias como a venda de material para estabulaciones e granxas, servizos técnicos veterinarios, venda de combustibles ou taller de reparación de maquinaria e vehículos, entre outros.