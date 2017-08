Advirten de que o agro de Ourense atópase en “situación de emerxencia, ante a pasividade da Xunta”

Unións Agrarias cifra en máis de 14 millóns de euros as perdas directas para os viticultores, gandeiros e apicultores debido ás xeadas, a seca e agora a saraiba. Reclama axudas directas e denuncia a “pasividade” da Consellería do Medio Rural. A conselleira abre a porta a que se poda declarar a zona catastrófica no Ribeiro, nos concellos de Castrelo de Miño e Cenlle

O sindicato Unións Agrarias demándalle á Xunta que declare a provincia de Ourense como “zona de emerxencia” ante as graves perdas que están a ocasionar no agro as adversidades climáticas.

Así o reclamou esta mañá en rolda de prensa en Santiago de Compostela o responsable de Producións Agrarias e Extensivas de Unións, José Ramón González. E é que ás xeadas de abril, que arrasaron boa parte dos viñedos de Ourense, sumóuselle agora a saraibada do pasado domingo, e unha forte seca que está poñendo nunha situación crítica aos gandeiros.

Perdas de máis de 14,5 millóns de euros para os viticultores

Deste xeito, José Ramón González cifrou “en máis de 14,5 millóns de euros as perdas para os viticultores a consecuencia das xeadas de abril e do pedrazo deste domingo”. Unhas perdas que se repartirían, segundo os cálculos do sindicato, en 6,5 millóns de euros no Ribeiro, 2,5 millóns de euros na Denominación de Orixe Ribeira Sacra, outros 2,5 millóns na D.O. Valdeorras e entre 1,8 e 2 millóns de euros que deixarían de percibir os viticultores de Monterrei.

“Estamos a falar de que eses 14,5 millóns de euros saen do peto dos viticultores, que en moitos casos este ano non terán ningún ingreso e si un incremento dos gastos de entre un 10 e un 15% para coidar a segunda brotación das vides tras as xeadas”, advertiu.

Peche na oficina agraria comarcal de Viana este xoves para solicitar axudas para os gandeiros e os apicultores

Pero a difícil situación económica para o agro da provincia esténdese tamén á zona de Montaña de Ourense, onde as tres principais producións (castaña, gandería de carne e apicultura) víronse tocadas este ano a consecuencia das xeadas e da forte seca.

“Estamos a falar de que só na castaña calculamos que se perderon 1,5 millóns de kilos, o que ven a ser 1,5 millóns de euros, e isto provocará graves dificultades para moitas explotacións gandeiras, que teñen a este froito como un complemento de renda”, advertiu o responsable de Unións Agrarias.

José Ramón González: “Hai xente moza que se incorporou este ano na provincia de Ourense e está nunha situación moi difícil”

Un exemplo é o de María Páez, gandeira de Viana presente na rolda de prensa quen, moi afectada, explicou que “a día de hoxe teño serias dificultades para atopar auga para as miñas vacas, non houbo forraxe debido á forte seca e agora estounas alimentando co que terían que comer no inverno”. “Non sei como vou facer nos próximos meses”, confesou. Unha situación que tamén se estende á apicultura, un sector en auxe en Ourense, pero que este ano “non só é que os apicultores non recollan mel, senón que teñen que gastar diñeiro para alimentar as abellas”.

Neste sentido para denunciar esta situación e reclamar axudas á Consellería do Medio Rural mañá está previsto un peche indefinido na Oficina Agraria Comarcal de Viana do Bolo.

Reclaman axudas directas, bonificacións nas cotas á Seguridade Social e redución dos módulos

As demandas de Unións Agrarias á Xunta de Galicia para que os agricultores e gandeiros podan superar este ano de desastres climáticos pasan por:

-Axudas directas por superficie para os viticultores afectados polas xeadas e pola saraiba. “Son posibles e legais porque o ano pasado a Consellería xa as aprobou para os viticultores da Ribeira Sacra”, subliñou José Ramón González.

-Liñas de crédito do Igape para que as explotacións gandeiras e vitícolas podan facer fronte aos gastos.

-Bonificación por parte do Ministerio de Traballo do 90% das cotas á Seguridade Social dos viticultores e gandeiros afectados.

-Redución por parte do Ministerio de Facenda dos módulos para os sectores afectados.

Ademais, José Ramón González advertiu de que “o sur de Galicia, e sobre todo a provincia de Ourense, está este ano nunha situación de emerxencia”, polo que defendeu que “non estaría mal que a Xunta de Galicia declarase zona de emerxencia”.

O responsable de Unións denunciou tamén que “a situación peor é a de moita xente moza que se incorporou este ano á viticultura e á gandería, a veces comprometendo o patrimonio dos pais, e que este ano terán que facer fronte a unha situación económica moi negativa”.