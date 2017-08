Acusan á Xunta de “posicionarse do lado da bichería” ante o aumento dos ataques dos xabaríns

O sindicato Unións Agrarias denuncia o incremento dos ataques das mandas de xabaríns a parcelas de millo nas comarcas do Deza, Terra de Montes e Tabeirós e advirte de que “a Consellería do Medio Ambiente está a posicionarse do lado da bichería” e non dos gandeiros.

“Aínda que o millo está sen espigar, xa son numerosos os ataques desta especie salvaxe, que se producen incluso a plena luz do día e preto das casas”, denuncian dende a organización agraria, que considera que a poboación de xabaríns está aumentando de xeito descontrolado, provocando cada vez máis danos á xente que realiza actividades agrarias e gandeiras, e ante o que consideran “pasividade” por parte da Xunta de Galicia.

Segundo Unións Agrarias, a situación máis grave dáse nas zonas limítrofes con zonas vedadas ou de reserva de caza, onde a presión dos xabaríns “vólvese inaguantable” para agricultores e gandeiros.

“O xabarín xa non respecta pastores e cercas eléctricas, e pola falta de humidade no chan está empezando a estragar parcelas de millo”, engaden.

“A Consellería de Medio Ambiente posiciónase de lado da bichería”

Todo isto está a levar, segundo o sindicato a unha redución das hectáreas sementadas de millo año tras ano nas comarcas do Deza, Tabeirós e Terra de Montes. “Este ano 2017 púidose reducir a terra sementada en máis dun 10%, o que leva consigo un maior aumento dos custos de produción para os gandeiros”, advirten.

Ante esta situación, Unións demándalle á Xunta que autorice batidas con axilidade para dezmar o que considera “superpoboación” de xabarín nestas comarcas e indemnizacións para as persoas que sufran estragos nas súas colleitas.

Ademais, o sindicato pídelle á Xunta que “os afectados poidan gardar as súas fincas e abater, chegado o caso, aos xabaríns, sen que lle poidan caer multas por defender a comida das vacas, dos porcos ou das galiñas”.

E é que, segundo denuncia Unións, na situación actual “a Consellería do Medio Ambiente está a posicionarse do lado da bichería e está deixando abandonado o mundo rural”.