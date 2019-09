A Xunta empezará a controlar a PAC por drons e satélite en 3000 parcelas

Un total de 90 axentes do sector agrogandeiro participaron este martes en Forcarei na primeira xornada “Primare Demo-Days”, na que se abordaron as oportunidades e os retos do proxecto piloto de innovación ‘Primare – Inspeccións Intelixentes Avanzadas’ da Xunta para automatizar os controis en campo asociados ás axudas da Política Agraria Común (PAC).

O encontro foi inaugurado pola directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), Mar Pereira, e o director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Alimentarias da Consellería do Medio Rural, José Balseiros, que avanzaron que a iniciativa pilotarase, inicialmente, nunhas 3.000 parcelas do territorio galego, para comprobar a súa viabilidade técnica, económica e fiabilidade.

A plataforma Primare

Representantes da Administración autonómica e das empresas adxudicatarias da iniciativa explicaron en detalle o funcionamento da plataforma Primare, que integra tres tipos de solucións:

-Un sistema que, a través de drons e imaxes satelitais, capta información xeorreferenciada das parcelas, obtendo os datos xeográficos, territoriais e agroambientais que requiren os controis asociados ás axudas da PAC.

-Unha plataforma que analiza automaticamente as imaxes capturadas e permite obter información útil para a toma de decisións nos procesos de inspección.

-Un sistema experto de control automatizado e intelixente que compara o declarado na solicitude de axuda coa información recollida en campo e que permite executar a inspección de xeito automatizado.

A directora da Amtega lembrou que Primare é o primeiro proxecto de Compra Pública Innovadora (CPTi) no ámbito do sector primario a nivel estatal e recalcou que a implantación de adquisición de solucións dixitais innovadoras proporcionará un impulso esencial para un sector primario intelixente e sostible.

Mar Pereira indicou que, ademais da automatización das inspeccións, Primare ofrecerá outros servizos de valor engadido para os agricultores como unha aplicación móbil para capturar e enviar imaxes xeorreferenciadas como probas adicionais aos controis da PAC e unha aplicación web para xestionar o caderno de explotación, que permita mellorar a toma de decisións no futuro.

Neste senso, o director xeral de Gandaría destacou que a tecnoloxía desenvolvida dentro do programa Primare podería ter evidentes aplicacións prácticas para os empresarios agrarios como, por exemplo, obter datos case instantáneos da humidade ou da altura dos cultivos poden axudar na xestión máis eficiente da auga e dos fertilizantes, na loita contra pragas e enfermidades, na valoración dos datos da fauna silvestre, entre outras posibilidades.

Nova xornada en outubro

O de onte é o primeiro dos dous encontros previstos para dar a coñecer a responsables de explotacións agrarias, en especial dos beneficiarios das axudas da Política Agraria Común (PAC), o potencial do uso de medios tecnolóxicos para aumentar a eficiencia e reducir a complexidade da realización dos controis asociados ás axudas da PAC.

No mes de outubro está prevista unha segunda convocatoria da xornada que terá lugar no concello de Meira (Lugo). A asistencia a calquera das xornadas é gratuíta, previa inscrición a través da seguinte ligazón: https://mediorural.xunta.gal/primare_civil_uavs/presentacion/

Proxecto Primare – Inspeccións Intelixentes Avanzadas

O proxecto Primare – Inspeccións Intelixentes Avanzadas, coliderado pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) e o Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga), dependente da Consellería do Medio Rural, ten por obxectivo desenvolver solucións innovadoras para dispoñer de xeito automatizado de servizos de valor engadido para os axentes do sector agro-gandeiro e, en particular, para a realización dos controis de campo asociados ás axudas da Política Agraria Común (PAC) mediante medios tecnolóxicos (en particular, mediante o uso de medios aéreos non tripulados e outros sistemas tecnolóxicos).

Primare conta cun orzamento de 4 millóns de euros cofinanciado nun 80% con fondos FEDER do Programa Operativo Plurirrexional de España 2014-2020 (POPE) procedentes do Convenio de Colaboración entre o Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, GAIN e a AMTEGA para o proxecto “CIVIL UAVs Initiative“.