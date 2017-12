As 678 solicitudes de axudas para subministro de auga ás ganderías estarán resoltas antes de que remate o ano

A directora xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, Belén do Campo, compareceu esta mañá na Comisión 7ª do Parlamento para dar conta das solicitudes recibidas ao abeiro da orde de axudas para o subministro de auga ás explotacións agrogandeiras. Na súa intervención destacou que estas achegas resolveranse antes de que finalice o ano e notificaráselle aos interesados para que poidan empezar canto antes coas actuacións.

Belén do Campo sinalou que a orde que sacou en novembro a Consellería do Medio Rural, e que está dotada con preto dun millón de euros, está encamiñada a axudar a aquelas explotacións que pretenden adaptar as súas instalacións para poder afrontar fenómenos

meteorolóxicos, como é o actual estado de seca, con medios propios e non ter que depender dun subministro externo ou, no peor dos casos, quedarse sen auga.

Houbo un total de 678 solicitudes, a maioría da provincia de Lugo

Destas, Lugo encabeza o número con 409, seguida por Ourense con 100, A Coruña con 87 e Pontevedra con 82 solicitudes. Destas, o investimento solicitado medio está preto de 6.500 euros, aínda que hai un cento con investimentos que superan os 10.000 euros.

En todo caso, a directora xeral explicou que a orde de axudas contempla unha achega máxima do 50% dos custos subvencionables, sendo a cantidade máxima a percibir por solicitante de 5.000 euros. Con todo, Do Campo subliñou que estas solicitudes están sendo estudadas, despois de requirirse información a case un centenar de solicitantes, polo que pode haber alteracións no número final de aprobacións.

Unhas axudas cuestionadas pola burocracia

As axudas pola seca para explotacións agrarias excluían nun principio a posibilidade de perforar novos pozos, se ben a Consellería do Medio Rural cambiou a convocatoria, a través dunha corrección de erros no Diario Oficial de Galicia, para que as novas captacións foran posibles.

Sen embargo, Unións Agrarias advertiu de que as axudas para novos pozos non se farán efectivas a causa dunha longa tramitación burocrática. A organización agraria sinalou que os trámites para novos pozos requiren entre 12 e 18 meses ante a demarcación de augas correspondente, cando a orde de axudas establece que tódalas actuacións subvencionadas deberán estar xustificadas a 30 de setembro do 2018.