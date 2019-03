40 agricultores da Limia empezarán este ano a cultivar millo para grao

Un total de 40 agricultores da comarca da Limia participarán este ano nun proxecto piloto, liderado pola empresa de cereais Almacenes Gamallo, para cultivar millo para grao.

Serán en total unhas 300 hectáreas as que se sementarán para este cereal, co que se pretende diversificar, introducindo un cultivo alternativo á pataca na comarca, e ofrecerlle unha rendibilidade económica garantida aos agricultores.

A sementeira está previsto que comece o 20 de abril e ensaiaranse 4 variedades de millo para gran das empresas KWS, Limagrain, Dekalb e RAGT, cun ciclo 300 que se irá baixando cando máis tarde se semente. O obxectivo é colleitar o grao de millo cara o día 10 de outubro, aproveitando que xa hai agricultores na comarca que dispoñen de colleitadora adaptada.

Segundo José Antonio Gamallo, xerente de Almacenes Gamallo, a empresa impulsora desta iniciativa, “o obxectivo deste proxecto de I+D é introducir un cultivo que cremos que na Limia, co sistema de regadío que temos, é rendible e aseguraralle aos agricultores uns ingresos moi interesantes”.

Almacenes Gamallo comprométese a mercar toda a colleita a prezo de mercado, nestes momentos nuns 180 euros a tonelada

Almacenes Gamallo encargarase de ofrecer aos agricultores asesoramento técnico e comprométese a mercarlles toda a colleita, que se destinará principalmente á elaboración de pensos para alimentación animal, onde a empresa limiá ten unha importante cota de mercado no mercado portugués. En canto aos prezos, José Antonio Gamallo avanza que “pagaremos a prezo de mercado, que neste momento está nuns 180 euros a tonelada”.

Luís Carlos Fernández é un dos agricultores que participará nesta iniciativa, destinando 40 hectáreas. No seu caso animouse porque considera que se trata dun cultivo rendible e con menos gastos e problemas fitosanitarios que a pataca. “Co sistema de regadío ,que no meu caso será por goteo, calculo que os rendementos estarán entre as 16 e as 20 toneladas de grao por hectárea, e as previsións é que sexa rendible aos prezos actuais de mercado”, asegura.