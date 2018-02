2.455 beneficiarios dos novos dereitos da Reserva Nacional de pago básico

O Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente, a través do Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), resolveu a asignación da Reserva Nacional do Réxime de Pago Básico correspondente á campaña 2017, de acordo co previsto na normativa nacional sobre a asignación de dereitos de réxime de pago básico da Política Agrícola Común.

A Reserva Nacional de dereitos de pago básico nútrese dos dereitos de pago básico non utilizados durante dous anos consecutivos e das peaxes aplicadas a certas cesións de dereitos sen terras. Constitúe unha vía de acceso ao réxime de pago básico e en consecuencia a outras axudas desaxustadas vinculadas co devandito réxime, destinada a facilitar a participación no sistema aos novos agricultores e aos novos agricultores que se incorporan á actividade agraria, a condición de que cumpran cos requisitos establecidos e acrediten a formación e capacitación adecuada no ámbito agrario, requirida en cada comunidade autónoma.

Tendo en conta as peticións recibidas e as dispoñibilidades da Reserva Nacional, asignáronse dereitos de pago básico a 2.455 agricultores por un importe de 9.989.461,08 euros, o que supón unha asignación media de 4.069,03 euros por beneficiario. Cabe destacar, que os mozos foron os principais beneficiados pola asignación da Reserva Nacional 2017, dado que 2.214 novos agricultores percibiron un total de 8.844.274,86 euros, podendo tamén percibir a axuda complementaria específica para mozas, pola que se lles abonará un 25% adicional do valor dos seus dereitos de pago básico. A Reserva Nacional de pago básico concedeu a 241 novos agricultores que non son novos e que comezaron a súa actividade agraria un total de 1.145.186,22 euros.

A partir deste mércores poderase acceder ao resultado do cálculo da asignación dos dereitos de pago básico

A través da consulta pública de dereitos de pago básico publicada na páxina web do Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), poderase acceder, a partir do 28 de febreiro, ao resultado do cálculo da asignación dos dereitos de pago básico da Reserva Nacional 2017, segundo a información remitida ao FEGA ata a data actual, polas autoridades competentes das Comunidades Autónomas.

As Comunidades Autónomas procederán nos próximos días a comunicar individualmente aos beneficiarios esta asignación da Reserva Nacional 2017 e a continuación procederán a realizar os pagos correspondentes derivados da mesma.

Unha vez realizada a asignación da Reserva Nacional, o FEGA puido comprobar que coa devandita adxudicación non se van a superar os límites nacionais establecidos para as axudas directas na normativa comunitaria, polo que comunicou ás Comunidades Autónomas que xa poden proceder a realizar o pago pendente do 5% das axudas desaxustadas (réxime de pago básico, pago verde e axuda complementaria correspondente á campaña 2017 a todos os solicitantes destas axudas.