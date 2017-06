A Xunta estuda autorizar o abandono de animais mortos para voitres

Os permisos para non retirar os cadáveres limitaríanse a ganderías extensivas en determinadas zonas. A medida beneficiaría indirectamente ao lobo, pero á Xunta preocúpalle que as preas propicien unha expansión maior do xabarín

A aparición en España do chamado mal das vacas tolas, hai uns 15 anos, obrigou á posta en marcha dun sistema de retirada de cadáveres de animais nas explotacións gandeiras. A medida, dirixida a evitar perigos para a saúde pública, tivo efectos indesexados na fauna silvestre, pois ata daquela era habitual que especies coma os lobos se alimentaran das preas deixadas no monte. A Xunta estuda agora autorizar de xeito excepcional o abandono de animais mortos, tal e como xa fixo Asturias.

Cada comunidade autónoma pode decidir se permite ou non excepcións á obriga de retirar os cadáveres. Desde o sector gandeiro, grupos como O Xan entenden que o abandono puntual de animais mortos podería reducir a presión do lobo sobre o gando, se ben a Administración advirte de que a normativa europea prohíbe deixar cadáveres no monte con destino o lobo ó norte do río Duero.

En Galicia, a regulamentación da UE só permite deixar preas no monte para voitres, oso e aves de rapiña, pero non para o lobo

En Galicia, segundo explica a Xunta, a Reglamentación 142/2011 da UE só permitiría o abandono das preas con destino a voitres ou, en zonas de Rede Natura, a aves de rapiña e ó oso, pero non para o lobo. Outra cousa é que o lobo tamén se puidera beneficiar de xeito indirecto desa fonte de alimento.

Así as cousas, a Administración está a valorar a posibilidade de delimitar en Galicia zonas de interese de conservación para as aves necrófagas nas que podería autorizar que as ganderías extensivas abandonasen cadáveres no monte, sempre cunhas restriccións que evitasen riscos para a saúde pública ou animal. Desde a perspectiva de Medio Rural, de saír a norma adiante, serían “moi poucas explotacións” as que poderían optar a solicitar a autorización.

Asturias

Outras comunidades xa regularon nos últimos meses a posibilidade de abandonar preas no monte. A última, Asturias, este mesmo mes, que decretou que todo o Principado é zona de interese para a conservación de especies necrófagas (voitres), salvo 11 municipios da área de influencia do aeroporto de Asturias. A Administración asturiana publicou un listado de pastos de cada municipio nos que se poden deixar os cadáveres, previa declaración responsable do gandeiro validada por un veterinario oficial.

O voitre é unha especie en expansión en Galicia, presente desde hai anos nas montañas de Lugo e Ourense, así como en zonas de media montaña de Pontevedra (Suído, Cando, Candán), chegando mesmo a verse voitres recentemente sobre Vigo. Desde a Xunta recoñecen a presenza dos voitres, pero sinalan que non hai ningunha valoración científica que avale a necesidade de alimentación adicional da poboación de voitres radicada en Galicia.