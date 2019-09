Xornada sobre castración de femias bovinas mediante o método Rilú

Data inicio: 15/10/2019

Lugar: INGACAL-CIAM, Mabegondo-Abegondo, España

O Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM) e a empresa ALBEITANERIA, en colaboración con Laboratorios Galeno e MSD, organizan o vindeiro 15 de outubro nas instalacións do CIAM unha xornada teórica e práctica sobre castración de féminas bovinas mediante o método RILÚ, unha práctica dirixida a mellorar o engorde e as características organolépticas da carne destes animais destinados a cebo.

A xornada será impartida por Héctor Ricardo Ludueña, un destacado veterinario arxentino, con máis de 20 anos de docencia en universidades e máis de 40 anos de traxectoria profesional como asesor en produción e reprodución bovina e equina.

Obxectivos da xornada:

1.- Visualizar a importancia das femias bovinas dentro dos diferentes sistemas produtivos.

2.-Ventaxas da castración respecto ás femias non castradas.

3.-Avaliar a posibilidade de mellorar as características organolépticas de diferentes cortes carniceiros, para un mellor engorde ou ceba de femias bovinas destinadas a faena ou descarte.

4.-Anatomía descriptiva na vaca da zona operatoria

5.-Familiarizarse con diferentes técnicas ou métodos de castración en femias bovinas.

6.-Coñecementos do Método de Castración RILÚ.

7.-Realización de prácticas in vitro, do Método de Castración RILÚ.

8.-Realización de prácticas in vivo, do Método de Castración RILÚ.

Programa:

Temas a tratar durante a xornada de mañá:

1.-Importancia das femias bovinas en sistemas produtivos.

2.-Diferentes técnicas ou métodos de castración en femias bovinas.

3.-Descrición anatómica e histolóxica das rexións a manipular.

4.-Presentación do Método RILÚ.

Tareas a realizar durante a tarde:

5.-Práctica in vitro do Método RILÚ.

6.-Práctica in vivo do Método RILÚ

O custo do curso é de 200 euros, que deberán ser ingresados na conta ES85-0030-6046-4102-9775-2273

As solicitudes de inscrición e o resgardo de transferencia deberán ser remitidos a calquera destes dous enderezos electrónicos: [email protected] ou [email protected]