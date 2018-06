As vendas do Grupo Coren medran un 8,2% no primeiro cuadrimestre do ano

O Grupo Coren continúa rexistrando un comportamento positivo nos primeiros meses de 2018, na liña do exercicio anterior. Así, segundo informa a cooperativa ourensá nun comunicado, no primeiro cuadrimestre do ano rexistrou un incremento de facturación do 8,2% con respecto ao mesmo período de 2017.

En concreto, a facturación do catro primeiros meses do exercicio superou os 345,5 millóns de euros, fronte aos 319,3 do primeiro cuadrimestre de 2017.

Trátase dunha “tendencia moi positiva” para a cooperativa presidida por Manuel Gómez Franqueira, despois dun 2017 que tamén foi un exercicio de destacado crecemento para o Grupo e que pechou cunha facturación anual de 1.033 millóns de euros (un 8% máis que en 2016).

Coren xa exporta o 38% da súa produción

O crecemento de Coren rexístrase en todas as áreas de actividade do grupo. En concreto, a produción avícola da cooperativa no primeiro cuadrimestre do ano supera os 50 millóns de quilos, mentres que a de porcino supera os 25 millóns de quilos. Continúa incrementándose, igualmente, a produción de ovos, con máis de 26 millóns de unidades entre xaneiro e abril de 2018 (todos correspondentes a produción de ovos campeiros ou ecolóxicos).

En consonancia con este incremento das producións cárnicas, a produción de alimentación animal tamén medrou, de modo que no primeiro cuadrimestre do presente exercicio acadou os 302 millóns de quilos.

Así mesmo, as exportacións do Grupo Coren continúan á alza, e representan o 38% da súa produción cárnica. Os produtos da cooperativa galega están presentes en máis de 50 países de todo o mundo.