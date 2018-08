A vaga de calor provoca a perda do 5% da cabana de polos das granxas galegas

Calculan que as altas temperaturas causaron a morte de 500.000 animais. A estas perdas súmase o incremento do gasto en refrixeración

A vaga de calor rexistrada nos últimos días provocou perdas duns 500.000 animais nas granxas avícolas de Galicia segundo as estimacións de Unións Agrarias. Estas perdas poden supoñer un 5% da cabana de polos que se crían nas arredor de 800 granxas contabilizadas en Galicia.

O sindicato informa de que moitas das explotacións galegas levan varios días retirando cadáveres de aves. Nalgunhas granxas as elevadas temperaturas causaron a morte de máis de 4.000 exemplares o que supón o 20% do continxente en produción dunha explotación avícola media, que conta cuns 18.000 polos.

Mapa de perdas

A asociación sectorial de Unións Agrarias para o sector avícola, Acriaga, está a manter unha monitorización da situación para elaborar un mapa de perdas nas distintas zonas produtoras de Galicia e en especial en Ourense e Pontevedra, onde se acadaron as temperaturas máis extremas. Ademais das perdas motivadas pola mortalidade dos polos, as explotacións están vendo caer a rendibilidade polo incremento disparado no gasto de enerxía para refrixeración.