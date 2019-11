Suba na recría de cruces industriais de cor en Amio

A mesa de prezos do gando de abasto do Mercado de Amio (Santiago), acordou esta semana unha suba de 5 euros para os becerros de recría descalostrados e lactantes da raza Cruces Industriais de Cor. Mentres, no resto de categorías de recría, como no mediano para sacrificar e o vacún maior mantivéronse os prezos da semana pasada.

Tampouco houbo variacións na Mesa de Prezos da Indicación Xeográfica Protexida Ternera Gallega en ningunha das categorías.

En canto á asistencia de gando, esta semana houbo 1.841 reses, 62 menos que a pasada semana. Contabilizáronse 1.462 cabezas de vacún menor (79 menos que na feira anterior), 187 de vacún mediano (5 máis que hai unha semana) e 176 de vacún grande (9 reses máis que a feira pasada).

Máis información

– Táboa completa das cotizacións de Amio (27-XI-2019).