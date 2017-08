Suba dos becerros frisóns en Silleda

Baixada dos prezos nos becerros de recría de cruzamento e no vacún maior este martes en Silleda e suba dos xatos de raza Frisona. Nas mesas de prezos decidiuse manter sen cambios as cotizacións do porco cebado e as dos ovos e baixar os prezos dos bacoriños. Cotizacións da Central Agropecuaria de Galicia/ Abanca do 1 de agosto