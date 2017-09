Soben os prezos do gando vacún en Silleda

Os prezos do gando vacún, sobre todo dos becerros de recría de Cruce, experimentaron unha suba este martes en Silleda. Baixada nas cotizacións do porco cebado, e suba nos ovos. Cotizacións da Central Agropecuaria de Galicia/ Abanca do 5 de setembro