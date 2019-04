Soben os machos frisóns de recría en Amio

A Mesa de Prezos de Abasto, que se reúne semanalmente no mercado de Amio, acordou hoxe unha suba de 5 euros nos prezos de todas as categorías e calidades dos machos de recría de raza frisona. O resto dos prezos de recría, becerros carniceiros e vacún maior continúan sen cambios. En Ternera Gallega tamén se repiten as cotizacións da pasada semana.

A asistencia de gando ó mercado de hoxe foi de 1.758 reses, 34 máis que a pasada semana. Houbo 1.409 cabezas de vacún menor (6 menos), 183 de vacún mediano (38 máis) e 156 de vacún grande (7 menos).

– Táboa de prezos de Amio (24-IV-2019).